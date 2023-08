El 2 de agosto de 2023, luego de ser exhibido con el automóvil deportivo, cuyo valor no correspondía con sus percepciones salariales, García Parra reconoció su “error” y acudió a una agencia de Audi, a donde convocó a medios de comunicación, para informar que había devuelto el vehículo de lujo, ya sea para “un traspaso del crédito o ponerlo a la venta”.

”Por este medio, me permito presentarle mi renuncia de manera voluntaria y con carácter de irrevocable al cargo de Coordinador de Asesores de la Mesa Directiva del Senado de la República, con efectos inmediatos. Decisión que he tomado por asuntos personales”, indicó García Parra en su misiva.

En su misiva, el ex coordinador de asesores del presidente de la Mesa Directiva del Senador, señaló que su renuncia tendría efectos inmediatos y que se trataba de una decisión tomada por “asuntos personales”.

“”Vine a regresar el auto. El auto por el que he sido cuestionado y señalado en los últimos días. Debo reconocer que cometí un error al adquirir un crédito para la compra de un auto de alta gama, fue una decisión totalmente personal. Va en contra de los postulados del partido al que pertenezco. Ofrezco una disculpa a quienes creen en un proyecto cuya bandera es la austeridad”, señaló García Parra.

“Cada quien es responsable de sus actos, yo no voy a meter las manos por nadie que cometa actos delictivos. Tengo tanta confianza en no estar vinculado en este tipo de cosas y que son producto de ataques que hacen por denunciar la corrupción el abuso del poder en Puebla que estoy dispuesto a debatirlo con quien así me señale porque es muy fácil descalificar, pero quien acusa está obligado a demostrarlo”, dijo Armenta Mier, al ser entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, el 1 de agosto de 2023, en la sede del Senado.

Según datos del Portal Nacional de Transparencia (PNT) -de mayo de 2022-, con un sueldo neto mensual de 111 mil 290 pesos (811 mil 257 pesos anuales), García Parra tendría que haber reunido todas sus ganancias íntegras de los últimos tres años, para adquirir el vehículo de más de 3 millones de pesos.

En su declaración patrimonial y de intereses a través del sistema DeclaraNet, de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal, García Parra indicó que pagó 645 mil pesos de contado, para comprar un inmueble y que adquirió una camioneta marca Chevrolet, modelo Tahoe 2021, a través de un crédito bancario por un millón 518 mil pesos.

El ahora ex coordinador de asesores del presidente de la Mesa Directiva del Senado también reportó en su declaración patrimonial y de intereses, deudas por pagar por 408 mil 179 pesos de un crédito automotriz y un crédito hipotecario de un millón 122 mil 689 pesos, desde el 11 de noviembre del 2019.

García Parra ha ocupado cargos como asesor legislativo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de septiembre 2015 a mayo del 2018, así como secretario técnico del Senado de la República, de octubre del 2018 a agosto del 2022. También fungió como secretario de Acción Electoral, del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, entre marzo del 2016 y mayo del 2017.

Por su parte, Armenta Mier, presidente la Mesa Directiva de la Cámara alta del Congreso de la Unión, desde el 31 de agosto del 2022, también fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Social estatal de Puebla, del 6 de marzo de 2006 al 5 de enero de 2008, durante el Gobierno de Mario Plutarco Marín Torres, cuya esposa, Margarita García de Marín, es tía de su ex coordinador de asesores en el Senado.