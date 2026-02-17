ASF exige aclarar más de $65 mil millones del último año de Gobierno de AMLO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó con un monto por aclarar de más de 65,169 millones 97,600 pesos, derivado de irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2024, principalmente en recursos ejercidos por estados y municipios en salud, educación e infraestructura. Ese mismo día, el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, entregó a la Cámara de Diputados el informe consolidado de los resultados de la fiscalización superior de dicha cuenta pública, integrado por 2,264 auditorías, la cifra más alta en la historia del organismo.

Según el informe consolidado presentado por la ASF, en el ejercicio fiscal de 2024 se detectaron irregularidades por más de 67,174 millones 717,000 pesos, de los cuales se recuperaron cerca de 2,005 millones 619,000 pesos, quedando un posible daño al erario superior a 65,169 millones 97,600 pesos pendiente de aclaración. El organismo precisó que alrededor de 90 por ciento de las anomalías se concentró en el gasto federalizado ejercido por estados y municipios, que deben justificar el uso de más de 59,363 millones 704,600 pesos. En el ámbito del gasto realizado por el Gobierno Federal, la ASF identificó irregularidades por más de 673 millones de pesos, con observaciones relevantes al Poder Judicial y a la Secretaría de Marina.

Respecto al gasto directo del Gobierno Federal, la ASF reportó que el Poder Judicial no justificó aproximadamente 284.5 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Marina no comprobó el uso correcto de más de 233 millones de pesos. En el rubro de Desarrollo Social se detectaron irregularidades superiores a 1,409 millones de pesos, de los cuales más de 585 millones 754,600 pesos correspondieron a recursos destinados a salud, 231 millones a educación y más de 225 millones a medio ambiente y recursos naturales. El informe también detalló que, dentro del gasto federalizado, deben aclararse más de 35,647 millones 789,800 pesos de Aportaciones Federales y alrededor de 15,680 millones 829,600 pesos de Participaciones Federales.

En el Sistema Subnacional, la ASF señaló presuntas irregularidades por más de 54,344.2 millones de pesos, de los cuales 36 por ciento correspondió a gobiernos de entidades federativas por su gestión de recursos de Participaciones Federales, fondos destinados a salud y diversos Fondos de Aportaciones Federales como el FAFEF, FISE y FAM. El órgano fiscalizador indicó que más del 59 por ciento del monto por aclarar se originó en auditorías a alcaldías y municipios, donde la principal irregularidad fue la falta de entrega de documentación que acreditara el destino y ejercicio de recursos de origen federal. Además, advirtió que en más de 85 por ciento de las auditorías a municipios se emitieron observaciones por responsabilidades administrativas y uso indebido de recursos federales, lo que representó un incremento superior a 147 por ciento respecto a la Cuenta Pública 2023.

Al presentar el tercer y último paquete de informes individuales de la Cuenta Pública 2024, Colmenares Páramo explicó que, de las 2,264 auditorías realizadas en total, 1,566 correspondieron a la tercera entrega. De estas, 153 fueron auditorías de cumplimiento financiero, 35 de desempeño y 1,378 del gasto federalizado. El auditor detalló que dicho conjunto de revisiones derivó en 652 acciones, entre ellas 184 recomendaciones, 183 pliegos de observaciones, 184 promociones de responsabilidad administrativa y 41 promociones de ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

En esta etapa, la ASF destacó que más de 5,000 millones de pesos quedaron pendientes de aclaración por parte del Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y entes de la Administración Pública Federal, siendo las empresas del Estado las que concentraron la mayor parte del monto observado en ese nivel de gobierno. El informe señaló también que, además de las irregularidades en entidades y municipios, se identificaron posibles desvíos millonarios en áreas como educación, donde faltan por justificar más de 3,989 millones 749,000 pesos, y salud, con un monto no aclarado superior a 1,591 millones 227,300 pesos en el ámbito subnacional. El organismo indicó asimismo que más de 2,000 millones de pesos fueron observados en universidades públicas estatales, derivado de auditorías específicas a estas instituciones.

La ASF puntualizó que la presentación de los informes y las cifras establecidas no representa el final del proceso de auditoría, sino el inicio de una nueva etapa de seguimiento, durante la cual las dependencias y entidades revisadas podrán aclarar las observaciones o enfrentar procedimientos para la determinación de responsabilidades y el resarcimiento del daño a la Hacienda Pública. En este contexto, el órgano fiscalizador subrayó la necesidad de que los distintos órdenes de gobierno y entes públicos entreguen la documentación comprobatoria de los recursos ejercidos, especialmente en el caso de municipios y alcaldías, donde se concentró el mayor número de irregularidades vinculadas a la falta de comprobación. Según el informe, la evolución de estos procedimientos de seguimiento definirá el monto definitivo del daño al erario asociado a la Cuenta Pública 2024.