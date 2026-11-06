$!ASF identifica 89 conexiones entre proveedores del INE, sus socios y representantes; incluye a ex empleado registrado como chofer

Las empresas investigadas por sus contratos con el Instituto Nacional Electoral comparten socios y representantes. Entre sus apoderados aparece un ex empleado registrado como chofer de la ex presidenta del instituto, Guadalupe Taddei. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó 89 conexiones entre empresas proveedoras y personas relacionadas con el instituto electoral, en un análisis que comprende siete compañías y 83 personas, como parte de la revisión de las contrataciones electorales. Entre las personas mencionadas figura Jonathan N., extrabajador del INE y apoderado de Corporativo ZEG, de quien la Auditoría reporta percepciones por 601 mil 751 pesos, entre mayo de 2025 y marzo de 2026, sin precisar quién las pagó ni por qué concepto.

Su relación con la empresa ya había sido publicada en octubre, cuando se documentó que Jonathan N. tenía, desde junio de 2023, un poder general para pleitos y cobranzas de ZEG, que le permitía representarla en asuntos legales, antes de incorporarse al INE, en abril de 2025, registrado como chofer de la presidencia. “Jamás fue mi chofer”, sostuvo Guadalupe Taddei el 21 de octubre, en un mensaje a medios en el que reconoció que Navarrete estuvo adscrito a su oficina y aseguró que ya no trabajaba en el instituto, aunque no explicó qué funciones desempeñó. El mapa de relaciones difundido por la ASF el jueves incorpora ese caso a una investigación más amplia, en la que el organismo identifica “vínculos entre empresas proveedoras y personas relacionadas con el INE”, en la que aparecen personas que participan en más de una empresa como socios, integrantes de sus órganos de administración, apoderados o representantes. Eso es lo que contabilizan las 89 conexiones, las relaciones entre personas y compañías, no así el número de contratos ni de irregularidades acreditadas. Además, la lámina no desglosa la totalidad de las 83 personas comprendidas en el análisis. Uno de los ejemplos es Alejandro N., a quien la ASF identifica como socio de Corporativo ZEG y delegado de las asambleas de Formas Finas y Materiales, de modo que una misma persona participa en las dos empresas. ZEG también está conectada con Cajas Graf mediante César N., Omar N., Fernando N. y Raymundo N., quienes aparecen en ambas compañías con distintos cargos o facultades de representación, mientras Tatiana N. enlaza a Cajas Graf con Seriplast de México.

Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del INE.