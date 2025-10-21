ASF presenta tercera denuncia ante FGR contra Ana Gabriela Guevara

La Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Fiscalía General de la República una tercera denuncia en contra de Ana Gabriela Guevara Espinoza, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual la acusa por el presunto desvío de casi 70 millones de pesos y diversos actos de corrupción durante su gestión.

Fuentes federales revelaron a este medio que en la denuncia, el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados señaló a la ex funcionaria federal por la presunta adjudicación directa de contratos, bajo un esquema que incluía supuestos sobornos a empresas privadas.

Además, siempre según las fuentes citadas, la Auditoría Superior de la Federación encontró que las compañías privadas beneficiadas con dichas presuntas adjudicaciones, durante la gestión de Guevara Espinoza, supuestamente no cumplieron con los servicios contratados por la Conade.

Durante los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2022, la ASF realizó observaciones por más de 524 millones de pesos a ese órgano deportivo.

Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, adscrita a la FGR, por supuestos desvíos de recursos relacionados con la cuenta pública 2020.

Sin embargo, tanto la Conade como la ex directora han negado sistemáticamente dichas acusaciones.