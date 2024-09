La sesión de apertura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la 66 Legislatura se llevará a cabo este domingo 1 de septiembre, a las 17:00 horas.

Para el primer año de ejercicio de dicha Legislatura, que estará integrada por 500 legisladores, Ifigenia Martha Martínez y Hernández fue electa presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro.

Como vicepresidentes fungirán Sergio Carlos Gutiérrez Luna (del grupo legislativo de Morena), Kenia López Rabadán (del Partido Acción Nacional) y María del Carmen Pinete Vargas (del Partido Verde Ecologista de México).

En tanto que como secretarios estarán Julieta Villalpando Riquelme (Morena); Nayeli Fernández Cruz (PVEM); Pedro Vázquez González (Partido del Trabajo); Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (Partido Revolucionario Institucional); Laura Iraís Ballesteros Mancilla (Movimiento Ciudadano) y Alan Sahir Márquez (PAN).

“Diputadas y diputados electos, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y diputado que el pueblo les ha conferido, mirando por el bien y prosperidad?”, dijo Martínez, y Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro. “¡Sí protesto!”, gritaron los nuevos legisladores.

En una votación “por consenso”, durante una reunión a la que asistió la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, la bancada de Morena en la 66 Legislatura de la Cámara de Diputados designó el 27 de agosto a Ricardo Monreal Ávila como su coordinador.

El 29 de agosto, Monreal Ávila fue nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro. El también coordinador del grupo parlamentario de Morena apuntó que se suscribió el acuerdo para que el PAN presidiera la Mesa Directiva, durante el segundo año de la 66 Legislatura, mientras que el PVEM lo hará durante el tercer año.

Respecto a la transferencia de 15 diputados del PVEM al grupo parlamentario de Morena, con el fin de que este se quedara con la Presidencia de la Jucopo durante los tres años de la 66 Legislatura, el líder parlamentario aclaró que ello fue producto del diálogo y de la “generosidad” del Partido Verde Ecologista de México.

Monreal Ávila sostuvo que Morena podría crecer más en esta Legislatura y no quedarse solo en los 257 diputados, pero sería la Secretaría General quien informara el número definitivo; no obstante, no pretendía invitar a otros legisladores de otras bancadas, más bien le apostaba a los acuerdos.

El PVEM “cedió”, la noche del 29 de agosto, 15 de sus diputados electos al grupo parlamentario de Morena, para darle mayoría necesaria para retener, durante tres años, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Con dicha transferencia, la bancada de Morena en San Lázaro aumentó de 236 a 251 diputados federales, mientras que el grupo legislativo del PVEM, que arrancaría con 77 curules, quedaría con 62 en la 66 Legislatura, que comenzará funciones el 1 de septiembre.

Asimismo, con el acuerdo que dio la mitad más uno de los votos del Pleno a Morena y que fue suscrito por Monreal Ávila, dicho partido controlaría los dos órganos de dirección de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: la Mesa Directiva y la Jucopo.

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el 28 de agosto el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que la autodenominada “Cuarta Transformación” tendría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, para poder realizar reformas constitucionales, entre ellas, la del Poder Judicial de la Federación.

Los votos a favor del proyecto fueron de los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso (presidenta), Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña (el ponente). Mientras que el sufragio en contra lo emitió Janine Madeline Otálora Malassis.

De la Mata Pizaña propuso a sus homólogos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dar la mayoría calificada en la Cámara baja a los grupos legislativos de Morena y aliados, PVEM y PT.

En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó el 23 de agosto el proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del órgano constitucional autónomo, que los grupos legislativos de Morena, PT y PVEM tuvieran el 72.8 por ciento de la Cámara de Diputados, es decir, 364 legisladores, basándose en la fracción V, del artículo 54 constitucional, respecto a la sobrerrepresentación, por coalición y no por partido político, reformado el 3 de septiembre de 1993.

“V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento”, indica dicha fracción.

Guadalupe Taddei Zavala, Norma Irene De La Cruz Magaña, Uuc-Kib Espadas Ancona, Arturo Castillo Loza, Carla Astrid Humphrey Jordan, Jorge Montaño Ventura, y, Rita Bell López Vences, votaron a favor de las 364 diputaciones a Morena y sus aliados; mientras que Beatriz Claudia Zavala Pérez, José Martín Fernando Faz Mora, Dania Paola Ravel Cuevas, y Jaime Rivera Velázquez sufragaron a favor de las 317 diputaciones a Morena, PT y PVEM.

Según el anteproyecto que entregó la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE a los 11 consejeros electorales, Morena sería el mayor beneficiario de las plurinominales, al asignarle 75, por lo que con las 161 de mayoría, le quedarían un total de 236.

Mientras que los partidos PVEM y PT obtendrían 77 y 51 curules, respectivamente, por ambos principios. Mientras que el Partido Acción Nacional alcanzaría 40 diputaciones plurinominales, para tener 72 en total.

Por ambos principios, el Partido Revolucionario Institucional contaría con 35, Movimiento Ciudadano 27, el Partido de la Revolución Democrática uno y un legislador independiente. De esa forma, la oposición se quedaría con 135 diputados federales.