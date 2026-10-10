$!Así operaba la banda que clonaba voces con IA para extorsionar a empresarios

Entre los capturados figura Luis “N”, ex funcionario del Gobierno de Michoacán, quien intentó escapar al percatarse de la llegada de los agentes federales y estatales.

La operación culminó con la detención de cinco personas en una residencia de lujo ubicada en el municipio de Metepec, Estado de México.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), desmantelaron una sofisticada red delictiva dedicada a la extorsión y suplantación de identidad.

El principal implicado fue identificado como Luis Miranda Contreras, quien se desempeñó como tesorero general y Secretario de Finanzas durante la administración de Fausto Vallejo en Michoacán (2012-2013).

Cabe destacar que el ex servidor público ya contaba con antecedentes penales, habiendo sido procesado con anterioridad por un presunto delito de 26.8 millones de pesos.

Junto con él fueron arrestados su esposa (Liliana “N”), dos de sus hijos (Luis Samuel “N” y Aimee “N”) y un escolta (Agustín Arturo “N”), conformando una estructura familiar orientada a la ejecución de fraudes.



¿Cómo operaba la banda que clonaba voces con IA?

De acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad, el modus operandi de este grupo criminal combinaba ingeniería social con tecnología de vanguardia.

La red se especializaba en suplantar la identidad de figuras políticas de alto perfil, entre ellas Lázaro Cárdenas Batel, Olga Sánchez Cordero, Horacio Duarte y Ariadna Montiel.

Para lograrlo, empleaban herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA) con las que clonaban la voz de los funcionarios y generaban notas de audio con un grado insospechado de realismo.

La maniobra delictiva comenzaba cuando un miembro de la banda contactaba a la víctima haciéndose pasar por el secretario particular de algún servidor público.

Mediante mensajes persuasivos como: “mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”, preparaban el terreno para que la persona aceptara el contacto posterior sin sospechar del engaño.

Poco después, la víctima recibía una llamada o un mensaje de voz generado con IA donde la voz clonada del supuesto político solicitaba sumas importantes de dinero.

Las exigencias económicas eran justificadas argumentando supuestas “instrucciones superiores” destinadas a apoyar la “operación política” o a agilizar pagos pendientes en dependencias oficiales.

En otros esquemas, la banda ofrecía gestionar la incorporación de personas a la estructura administrativa gubernamental o condicionaba la contratación de servicios de determinadas personas físicas o morales.

Para dotar de absoluta credibilidad a las comunicaciones, los extorsionadores utilizaban datos confidenciales de las víctimas, así como información privilegiada sobre el funcionamiento interno de dependencias públicas, proyectos económicos y alianzas políticas.

Asimismo, sus líneas de WhatsApp estaban cuidadosamente configuradas con fotografías de perfil institucionales, logotipos oficiales y nombres reales, empleando además el vocabulario y las modismos propios de la alta burocracia.

