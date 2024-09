La noche del domingo 29 de septiembre de 2024 será la última que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pasará en el departamento -de 300 metros cuadrados, dos recámaras, un estudio, sala, comedor, cocina y baño- que ocupa en Palacio Nacional, al menos como titular del Poder Ejecutivo Federal.

Lo hará al regresar de la que será también la última gira de su Administración -que inició el 1 de diciembre de 2018-, en la que inaugurará una estación más del Tren Maya, en Chetumal, Quintana Roo.

A las 06:00 horas del lunes 30 de septiembre de 2024, Andrés Manuel López Obrador encabezará su última reunión del Gabinete de Seguridad y, a partir de las 7:00 horas del mismo, ofrecerá su última conferencia de prensa matutina o Mañanera, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Como él mismo adelantó, en esta ocasión no responderá preguntas. Sin embargo, el mandatario nacional tiene contemplado pronunciar un mensaje, rifar su reloj y escuchar a los músicos veracruzanos que invitará.

Posteriormente, López Obrador develará su retrato en la Galería de Presidentes. Se trata de un óleo en el que el aparece de pie, frente al balcón central de Palacio Nacional, con un bastón de mando y una Plaza de la Constitución o Zócalo capitalino lleno de personas a sus espaldas.

López Obrador informó que, posteriormente, participará en un convivio con representantes de medios de comunicación y “youtubers” que acudirán a la conferencia “mañanera”.

Por la tarde del lunes 30 de septiembre de 2024, tiene programada una comida privada a la que podrían asistir sus todavía homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego; y de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.

En tanto, la noche del 30 de septiembre de 2024, Sheinbaum Pardo tiene contemplado ofrecer una cena a los jefes de Estado y mandatarios que acudirán a su toma de protesta, que será a las 11:00 horas del día siguiente, en el Palacio de San Lázaro.

Según lo reportó el diario Reforma, el político tabasqueño posiblemente se trasladará a su antiguo domicilio particular, ubicado en la delegación Tlalpan y será desde ahí donde partirá, la mañana del martes primero de octubre de 2024, rumbo a la sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para participar en la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo Federal, en la que entregará la Banda Presidencial a su sucesora.

Sheinbaum Pardo, Presidenta electa, confirmó el 9 de septiembre de 2024, que viviría en el Palacio Nacional durante su mandato -que inicia el 1 de octubre del mismo año-, pero que daría tiempo a que el titular del Poder Ejecutivo Federal saliente, López Obrador, desocupara los espacios de dicho inmueble.

“Sí, voy a vivir en Palacio, esa es la nota de hoy, verdad. Voy a dar espacio al Presidente Andrés Manuel y a su familia, ellos van a estar ahí no sé si hasta el primero, la noche del 30 o el primero, pero evidentemente ellos están viviendo ahí, entonces un tiempo voy a seguir viviendo en mi departamento que rento y ya avisarle a quien nos renta”, detalló.

“Decidí ahí porque en este momento no tengo una casa propia donde pueda quedarme a vivir, pero creo que primero es la parte de que trabajas en Palacio y vives ahí y te permite disponer de la mayor parte del tiempo y después, creo que una vez que el Presidente haya puesto lo de vivir en Palacio, no regresaría a vivir en Los Pinos, ni en el Castillo de Chapultepec”, comentó Sheinbaum Pardo.

“Y está ahí adecuado un departamento, donde vive ahí el Presidente y su familia. Lo he visto por fuera, pero no he entrado a conocerlo, tocará algún momento poder entrar para vivir”, dijo Sheinbaum durante una conferencia de prensa, llevada a cabo desde su casa de transición, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa.