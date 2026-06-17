Aspirantes de Sinaloa a candidatura de Morena se registrarán el 27 de junio en la CDMX

Morena, en alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, presentó este miércoles la convocatoria para el registro de coordinadores estatales de Defensa de la Transformación rumbo al proceso electoral de 2027, en el que Sinaloa será una de las 17 entidades que renovarán Gubernatura.

El registro de aspirantes arrancará el 22 de junio de 2026 en el World Trade Center de la Ciudad de México y se organizará por bloques de entidades federativas.

Sinaloa tendrá su jornada de registro el sábado 27 de junio, en la última fecha del calendario, junto con Tlaxcala y Zacatecas.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, explicó que cada uno de los partidos de la coalición llevará a cabo una etapa inicial de selección conforme a sus propios estatutos y reglas internas, mientras que el Partido Verde y el PT emitirán sus respectivos lineamientos para definir los perfiles que participarán en la siguiente fase del proceso conjunto.

Una vez concluida la etapa interna, se prevé llegar a una encuesta final con un máximo de seis aspirantes por entidad, a fin de facilitar la evaluación ciudadana.

La convocatoria establecerá un proceso híbrido de registro, con modalidades presencial y virtual.

Tras la inscripción, Morena realizará una primera encuesta telefónica para identificar a los perfiles con mayor respaldo ciudadano en la entidad.

Los aspirantes mejor posicionados recibirán tareas organizativas de carácter territorial previas a la definición de candidaturas.

Las personas interesadas deberán acreditar trayectoria vinculada a los principios del movimiento, contar con buena reputación pública y no estar sujetas a procesos judiciales.

Quienes ocupen cargos públicos, legislativos o partidistas deberán separarse temporalmente de sus funciones para dedicarse de tiempo completo a las actividades organizativas contempladas en la convocatoria, entre ellas recorridos territoriales, visitas casa por casa, organización de asambleas y difusión de los logros del movimiento.

Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, afirmó que la coalición asume la responsabilidad de ganar los comicios de 2027 para defender los proyectos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Defender los logros de la transformación y defender la soberanía del País, nuestros compañeros tenemos la responsabilidad de darle el respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum”, declaró.

Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del Partido Verde, afirmó que su partido comparte la visión con Morena y que seguirán aportando a las agendas ambientales de los tres partidos.

Subrayó que la unidad dentro de la coalición constituye su principal fortaleza de cara a los comicios.

“Lo más importante para nosotros es la confianza con la ciudadanía y lo que hemos platicado, que es mantener la unidad pese a las diferencias en este proceso. Pero lo más importante es el bienestar de los mexicanos y seguir con madurez política”, afirmó.

Castrejón Trujillo sostuvo que el proceso será abierto, con reglas claras y un piso parejo para todos los participantes.

Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, descartó fracturas en la alianza y aseguró que la intención es mantener la coalición no solo para las gubernaturas, sino también para diputaciones federales, presidencias municipales y congresos locales.

“Que no haya motivo de dudas. La coalición de nuestros tres partidos sigue firme, que no hay ninguna fisura”, afirmó. Hernández Mora señaló que la encuesta definitiva podría realizarse una vez concluya la atención ciudadana generada por la Copa Mundial de Fútbol de 2026.