$!Atacan a Alcaldesa de Buenavista y al Secretario de Desarrollo Rural en Apatzingán

En hechos separados, ocurridos este 18 de septiembre, la Alcaldesa del municipio de Buenavista, Irma Moreno Mendoza, así como el Secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, Aldo Gutiérrez Aguirre -ambos militantes de Morena-, fueron víctimas de ataques armados en la región de Tierra Caliente, de Michoacán.

La agresión contra la Presidenta Municipal ocurrió la tarde de este jueves, cuando un grupo de hombres armados emboscaron el vehículo en el que viajaba, sobre la carretera que conecta Apatzingán con Buenavista.

Según lo reportaron diversos medios locales, el ataque contra la Alcaldesa se produjo cerca de la caseta de vigilancia, en la entrada del municipio. Los disparos provenían de un cerro cercano. No obstante, tanto ella, como su esposo, quien también viajaba en el vehículo, resultaron ilesos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán indicó que tras el atentado, elementos de seguridad estatales y federales reforzaron el operativo en la zona y brindaron protección a la Presidenta Municipal.

”En el municipio de Buenavista fuerzas estatales y federales reforzamos el operativo de seguridad luego de que la Presidenta Municipal, Irma Moreno Mendoza, sufriera una agresión con disparos de arma de fuego mientras se trasladaba en su vehículo particular; en este hecho no hubo personas lesionadas ni fallecidas”, afirmó la SSP de Michoacán.

En otro suceso, poco antes de las 12:00 horas, en un hecho distinto, el Secretario de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Apatzingán fue herido de bala en el antebrazo al llegar a su oficina, ubicadas a espaldas del Palacio Municipal.