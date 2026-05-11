$!Atacan a balazos a agentes de la Fiscalía de Chihuahua que escoltaban a desplazados de Durango

Una agresión armada contra personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua y civiles desplazados de Durango se registró la tarde del sábado 9 de mayo en el lugar conocido como Las Trojas, en el municipio de Guadalupe y Calvo. De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Sur, los ministeriales brindaban resguardo y custodia a un grupo de personas cuando fueron atacados por civiles armados mientras circulaban por la zona. Tras los hechos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional implementaron un operativo de reacción y búsqueda en la región.

Uno de los civiles desplazados resultó herido por una esquirla en la pierna.

La Fiscalía informó que una de las personas bajo custodia resultó con una herida por esquirla en una pierna, aunque no requirió atención médica. Los presuntos agresores huyeron del lugar después del ataque, por lo que las autoridades mantienen acciones para tratar de ubicarlos y reforzar la seguridad en el área. La dependencia señaló que la presencia de corporaciones estatales y federales busca brindar seguridad a la población y a las personas en situación de movilidad que transitan por la región.