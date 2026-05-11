$!Atacan a balazos a agentes de la Fiscalía de Chihuahua que escoltaban a desplazados de Durango

Una agresión armada contra personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua y civiles desplazados de Durango se registró la tarde del sábado 9 de mayo en el lugar conocido como Las Trojas, en el municipio de Guadalupe y Calvo.
De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Sur, los ministeriales brindaban resguardo y custodia a un grupo de personas cuando fueron atacados por civiles armados mientras circulaban por la zona.
Tras los hechos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional implementaron un operativo de reacción y búsqueda en la región.
La Fiscalía informó que una de las personas bajo custodia resultó con una herida por esquirla en una pierna, aunque no requirió atención médica.
Los presuntos agresores huyeron del lugar después del ataque, por lo que las autoridades mantienen acciones para tratar de ubicarlos y reforzar la seguridad en el área.
La dependencia señaló que la presencia de corporaciones estatales y federales busca brindar seguridad a la población y a las personas en situación de movilidad que transitan por la región.
Violencia agrava desplazamiento forzado
El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) y organizaciones acompañantes advierten sobre un incremento de casos de desplazamiento forzado interno en distintas regiones del país, en un contexto de violencia e inseguridad que, sostienen, se ha intensificado en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo.
De acuerdo con el pronunciamiento, el fenómeno se ha agudizado ante la operación de grupos criminales con alta capacidad de fuego y control territorial. Las organizaciones señalan que las personas en condición de desplazamiento enfrentan incertidumbre jurídica y falta de atención integral por parte de los distintos órdenes de gobierno.
Uno de los casos más recientes ocurrió en el estado de Chihuahua. El 24 y 25 de febrero, en menos de 24 horas, más de 200 familias fueron desplazadas de manera forzada desde la zona serrana de la seccional de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, región colindante con Durango y Sinaloa, sostiene el colectivo.