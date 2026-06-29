$!Atacan a balazos a Alcaldesa de José Joaquín Herrera, Guerrero

Micaela Manzano Martínez, alcaldesa de José Joaquín Herrera, Guerrero, fue atacada a balazos la noche del domingo cuando circulaba por la carretera Chilapa-Hueycantenango, a la altura de la comunidad de El Paraíso de Tepila, en el municipio de Chilapa de Álvarez. En la agresión, su chofer resultó herido, mientras que la alcaldesa salió ilesa.

De acuerdo con los reportes, la edil viajaba rumbo a Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín Herrera, cuando hombres armados dispararon contra la camioneta en la que se trasladaba. Hasta la publicación de esta nota, no se reportaban detenidos ni se había informado el móvil del ataque.

El atentado ocurrió horas después del asesinato de Apolonio Álvarez Montes, ex alcalde de Igualapa y militante del Partido Verde. El exedil fue atacado a balazos mientras conducía una camioneta en el crucero de San Juan de los Llanos, en la región de la Costa Chica.

Micaela Manzano Martínez llegó a la presidencia municipal postulada por la coalición integrada por el Partido Verde, el PT y Morena.