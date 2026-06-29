$!Atacan a balazos a Alcaldesa de José Joaquín Herrera, Guerrero

Micaela Manzano Martínez, alcaldesa de José Joaquín Herrera, Guerrero, fue atacada a balazos la noche del domingo cuando circulaba por la carretera Chilapa-Hueycantenango, a la altura de la comunidad de El Paraíso de Tepila, en el municipio de Chilapa de Álvarez. En la agresión, su chofer resultó herido, mientras que la alcaldesa salió ilesa.
De acuerdo con los reportes, la edil viajaba rumbo a Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín Herrera, cuando hombres armados dispararon contra la camioneta en la que se trasladaba. Hasta la publicación de esta nota, no se reportaban detenidos ni se había informado el móvil del ataque.
El atentado ocurrió horas después del asesinato de Apolonio Álvarez Montes, ex alcalde de Igualapa y militante del Partido Verde. El exedil fue atacado a balazos mientras conducía una camioneta en el crucero de San Juan de los Llanos, en la región de la Costa Chica.
Micaela Manzano Martínez llegó a la presidencia municipal postulada por la coalición integrada por el Partido Verde, el PT y Morena.
Alcaldesa dejó temporalmente la Mesa de Seguridad
La alcaldesa de José Joaquín Herrera fue una de las autoridades municipales de las regiones Centro y Montaña que, durante mayo, abandonaron la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz argumentando la falta de resultados en materia de seguridad así como omisiones de las autoridades estatales y federales ante la violencia.
Semanas después, a inicios de junio, los presidentes municipales anunciaron su reincorporación a la mesa de seguridad tras sostener reuniones con representantes de los gobiernos de Guerrero y federal. La decisión ocurrió luego del desplazamiento forzado de familias en comunidades de la Montaña Baja por hechos de violencia.
La agresión contra Manzano Martínez ocurrió precisamente en una región donde en los últimos meses se han registrado enfrentamientos entre grupos delictivos y desplazamientos de población, lo que ha incrementado la preocupación de autoridades municipales por las condiciones de seguridad.
Estos hechos se registran en un contexto de alta violencia en Guerrero. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de este año se contabilizaron 418 homicidios dolosos en la entidad. Además, la Comisión Nacional de Búsqueda mantiene el registro de 4 mil 625 personas desaparecidas o no localizadas en el estado.