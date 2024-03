Un par de hombres armados que se trasladaban en una moto atacaron a balazos a Jesús Corona Damián, candidato a la alcaldía de Cuautla, Morelos, por la coalición “Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos”, integrada por el PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Corona Damián salió ileso tras la agresión registrada alrededor de las 20:30 horas del 25 de marzo de 2024, cuando el ex presidente municipal, que busca la reelección al cargo, circulaba a bordo de su camioneta particular, marca Jeep, modelo Grand Cherokee, color Gris Oxford.

El candidato fue interceptado por los delincuentes en la calle Guadalupe Victoria, de la ampliación Benito Quezada, en la colonia Vicente Guerrero.

Los presuntos agresores habrían disparado en contra del vehículo particular de Corona Damián en al menos nueve ocasiones, pero el blindaje del vehículo le salvó la vida a él y al mayor Víctor Samuel Márquez Vázquez, ex titular de la Dirección de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios del Ayuntamiento de Cuautla, durante la Administración del ahora candidato a alcalde.

El ataque se suscitó cuando Corona Damián se dirigía a su casa de campaña, tras haber acudido a la Fiscalía Regional de la Zona Oriente, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde interpuso una denuncia por amenazas que presuntamente recibió en su contra, para declinar en sus aspiraciones electorales.

”No nos rajamos, vamos a entrar. Yo creo que ahorita fui yo, pero todos los cuautlenses estamos viviendo esta situación, todos los cuautlenses confían en un cambio, y yo también. Yo creo que juntos podemos lograr muchísimas cosas. Muchísimas gracias por la preocupación [...] No me bajo, quiero decirle a mi ciudad, a los cuautlenses: ya basta de vivir con miedo, no me bajo; hasta donde tope”, dijo Corona Damíán, tras el atentado en su contra.

“Nuestra más enérgica condena ante el atentado que sufrió esta tarde Jesús Corona, candidato de nuestra coalición a la Presidencia Municipal de Cuautla en Morelos. Por fortuna salió ileso. Ayer fue amenazado para bajarse de la contienda y ya había presentado denuncia ante la Fiscalía del Estado”, indicó Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

“Exigimos al Gobierno de Morelos que realice una investigación seria para dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley. La democracia no puede ni debe ser controlada por el crimen organizado, sobre todo en esa entidad en la que el gobierno ha sido rebasado por la inseguridad”, agregó.

“Condeno enérgicamente el atentado contra el candidato a Presidente Municipal del @PRDMexico y la Coalición opositora de Cuautla Morelos. Jesús Corona Damián, la tarde de este “lunes santo”, después de haber presentado una denuncia por amenazas de muerte”, dijo, por su parte, José de Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD.

“Terrible la inseguridad solapada por el gobierno federal e impulsada por el gobernador, Cuauhtémoc Blanco [Bravo] @cuauhtemocb10, las corporaciones policiales estatales y el presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo. Ellos son los responsables”, abundó el líder nacional perredista.

Corona Damián llegó a la Presidencia Municipal de Cuautla en 2018, por Morena, y en 2021 buscó la reelección con el PAN. El 12 de diciembre de ese mismo año, su domicilio particular fue atacado a balazos por un grupo de hombres.