Atacan a balazos al periodista Óscar Merino en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Óscar Merino Ruiz, director del portal informativo OM Noticias, resultó herido de gravedad tras recibir varios impactos de arma de fuego la noche del 16 de marzo en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El comunicador, de 29 años, fue agredido en el barrio El Calvario de esa localidad ubicada en la costa oaxaqueña.

Servicios de emergencia trasladaron a Merino Ruiz a una clínica particular en Pinotepa Nacional, donde médicos lo atendieron y lo reportaron en estado grave.

Elementos de seguridad desplegaron operativos en la zona para intentar localizar a los agresores, sin que se reportara la detención de algún responsable.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes para determinar los motivos del ataque.

Las autoridades también anunciaron medidas de protección para el comunicador y su familia, según informaron fuentes oficiales.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó públicamente la agresión y solicitó a la FGEO llevar a cabo una investigación exhaustiva.

“No podemos permitir que se calle la voz de un comunicador; al contrario, nuestra solidaridad y apoyo al caso, y vamos a pedir que el fiscal investigue a fondo este problema”, declaró.

Rey David Jiménez García, director del diario Salina Cruz sin Censura, expresó su solidaridad con Merino Ruiz a través de sus redes sociales.

“Lo ocurrido no es un hecho menor. Es un intento claro de intimidar, de callar y de sembrar miedo entre quienes ejercemos el periodismo”, manifestó Jiménez García.

Además de dirigir OM Noticias, Merino Ruiz se desempeñaba como fotógrafo, creador de contenido multimedia y especialista en marketing y redes sociales, mediante lo cual publicaba información de interés para la población de Pinotepa Nacional y otras zonas de Oaxaca.

Según datos de la organización Artículo 19, en 2024 Oaxaca acumuló 20 agresiones contra periodistas, lo que situó al Estado entre las 10 entidades del País con mayor número de este tipo de eventos. De ese total, 19 correspondieron a agresiones directas y una a violencia digital.

En 2025, la misma organización documentó dos casos en el Estado: el de David Peralta Betanzos, víctima de tentativa de asesinato, y el de Renán Martínez Casas, quien sufrió detención arbitraria y una campaña de desprestigio.