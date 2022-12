Atacan a balazos camioneta del periodista Ciro Gómez Leyva

El periodista Ciro Gómez Leyva, de 65 años de edad, denunció la noche del jueves que dos personas a bordo de una motocicleta intentaron asesinarlo; sin embargo, lo salvó el blindaje de su camioneta.

El comunicador indicó, a través de su cuenta de Twitter, que el ataque se produjo a las 23:10 horas del 15 de diciembre, a 200 metros de distancia de su domicilio particular, en la Ciudad de México, por lo que denunció el intento de homicidio a las autoridades.

En un segundo tuit, el periodista adjuntó cuatro fotografías, en las cuales se observa cómo quedó la camioneta, con impactos de bala en el parabrisas y el cristal del lado del conductor, además de otro en el cofre del vehículo.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL [...] Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL”, escribió Gómez Leyva.

A las 23:49 horas, también en Twitter, Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que se comunicó con Gómez Leyva y que estaban “brindándole a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana protección e iniciando investigaciones con cámaras de C5”.

“Acabo de hablar con @CiroGomezL estamos brindándole a través de la @SSC_CDMX protección e iniciando investigaciones con cámaras de @C5_CDMX Nuestra solidaridad y apoyo”, tuiteó la mandataria de la Ciudad de México.

Minutos después, a las 23:53 horas, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, afirmó que se iba a detener a los responsables, “para que se tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo” del Gobierno de la capital de la República.

“Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del @GobCDMX, @SSC_CDMX”, tuiteó el funcionario capitalino.