Atacan a balazos la casa de Elvis Guerra, artesana muxe que bordó el vestido de Sheinbaum

La artesana originaria de Juchitán, Oaxaca, Elvis Guerra, denunció ser víctima de extorsión y que su vivienda fue baleada, por lo que pidió el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Guerra fue quien diseñó el bordado del vestido que la Mandataria utilizó durante la ceremonia por el Grito de Independencia el 15 de septiembre pasado.
En un video publicado en sus redes sociales, la también poeta muxe solicitó la intervención de las autoridades ante amenazas y extorsiones que, aseguró, ha recibido junto con su familia. Explicó que las agresiones comenzaron después de que abrió un salón de fiestas y afirmó que las amenazas han sido constantes.
De acuerdo con su denuncia, durante el ataque los agresores dispararon contra su casa y los amedrentaron.
“Solicitarle su ayuda, porque he sido objeto de amenazas, extorsiones, y ayer atentaron contra mi integridad física, la mía y la de mi familia. Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron y hemos recibido amenazas constantemente por haber abierto un salón de fiestas”, declaró.
Ante esta situación, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum intervenir en Juchitán y atender la situación de seguridad que, afirmó, afecta también a otras personas de la localidad.
“Le pido, Presidenta, que por favor voltee a ver al pueblo de Juchitán. Necesitamos que intervenga y que así como yo, hay cientos, decenas de cientos de víctimas que han tenido que huir de Juchitán por miedo, por miedo de denunciar. Hoy hablo por mí y por todo el pueblo de Juchitán que pide justicia. Le solicito, Presidenta Claudia Sheinbaum, que intervenga a través de su Secretario Harfuch para que la paz sea tangible en Juchitán”, sostuvo.
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Una publicación compartida de Claudia Sheinbaum Pardo (@claudia_shein)
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’No habrá impunidad’
El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que se realizarán de manera inmediata las investigaciones relacionadas con la denuncia de amenazas, extorsiones y un ataque armado contra Elvis Guerra y su familia en Juchitán.
El Mandatario estatal sostuvo que no habrá impunidad y aseguró que ninguna persona involucrada será protegida durante las indagatorias.
“No va a haber impunidad, no se va a proteger a nadie y vamos a hacer todas las indagatorias y toda la investigación de manera urgente”, señaló.
Jara Cruz también expresó su respaldo a la diseñadora oaxaqueña y afirmó que contará con el apoyo de las instituciones de seguridad del estado.
Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca informó que ya investiga y busca a los presuntos responsables del ataque ocurrido la noche del 18 de septiembre en el callejón Enrique Jiménez de la novena sección, en el municipio de Juchitán de Zaragoza.
En un comunicado, la institución informó que se logró la identificación de los responsables, asimismo, se desplegó un equipo para realizar la inspección y procesamiento del lugar, lo que permitió el aseguramiento de tres elementos balísticos.
“De acuerdo con las denuncias y las investigaciones ministeriales que se encuentran a cargo de la Vicefiscalía Regional del Istmo, se logró establecer, como primera línea de investigación que la agresión deriva de un caso de extorsión. Es importante destacar que, gracias a las imágenes obtenidas durante los primeros trabajos ministeriales y a las labores de inteligencia, los agresores que dispararon contra la vivienda ya se encuentran plenamente identificados, se trata de un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta”.
Autoridades mantienen un despliegue operativo junto con el Gabinete de Seguridad para localizar a las personas agresoras, además de que brindan acompañamiento a las víctimas.
La diseñadora también dirigió su petición al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a quien pidió atender la situación.
“Queremos paz, queremos vivir tranquilos y sobre todo queremos estar con vida”, expresó.