Atacan a balazos la casa de Elvis Guerra, artesana muxe que bordó el vestido de Sheinbaum

La artesana originaria de Juchitán, Oaxaca, Elvis Guerra, denunció ser víctima de extorsión y que su vivienda fue baleada, por lo que pidió el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Guerra fue quien diseñó el bordado del vestido que la Mandataria utilizó durante la ceremonia por el Grito de Independencia el 15 de septiembre pasado. En un video publicado en sus redes sociales, la también poeta muxe solicitó la intervención de las autoridades ante amenazas y extorsiones que, aseguró, ha recibido junto con su familia. Explicó que las agresiones comenzaron después de que abrió un salón de fiestas y afirmó que las amenazas han sido constantes.

De acuerdo con su denuncia, durante el ataque los agresores dispararon contra su casa y los amedrentaron. “Solicitarle su ayuda, porque he sido objeto de amenazas, extorsiones, y ayer atentaron contra mi integridad física, la mía y la de mi familia. Nos tirotearon la casa y nos amedrentaron y hemos recibido amenazas constantemente por haber abierto un salón de fiestas”, declaró. Ante esta situación, pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum intervenir en Juchitán y atender la situación de seguridad que, afirmó, afecta también a otras personas de la localidad. “Le pido, Presidenta, que por favor voltee a ver al pueblo de Juchitán. Necesitamos que intervenga y que así como yo, hay cientos, decenas de cientos de víctimas que han tenido que huir de Juchitán por miedo, por miedo de denunciar. Hoy hablo por mí y por todo el pueblo de Juchitán que pide justicia. Le solicito, Presidenta Claudia Sheinbaum, que intervenga a través de su Secretario Harfuch para que la paz sea tangible en Juchitán”, sostuvo.