$!Atacan a balazos restaurante de periodista en Juchitán, Oaxaca; denuncia extorsiones

En un video subido a redes sociales, Santiago mostró los impactos de bala que quedaron en una parte del establecimiento y señaló que el ataque ocurrió en el espacio donde habitualmente realiza transmisiones en vivo para informar sobre distintos problemas de la comunidad.

El comunicador aseguró que dicha agresión es respuesta a las denuncias que ha realizado sobre el cobro de piso, corrupción y extorsiones que afectan a comerciantes y trabajadores del transporte público en el municipio.

El restaurante “Rockaway”, propiedad del periodista Ignacio Santiago, director del medio de comunicación Pluma Digital Noticias, fue atacado a balazos en Juchitán, Oaxaca.

“Cobardes, aquellos que atentan contra la libertad de expresión. Algo les digo y que estoy muy seguro: voy a investigar por mi propia cuenta y le pido a los ciudadanos que me apoyen, que me ayuden a acabar con esta maldad que hay en Juchitán”, expresó.

El director de Pluma Digital Noticias afirmó que tiempo atrás recibió una exigencia de 50 mil pesos por concepto de cobro de piso, situación que vinculó con las denuncias que ha difundido recientemente. Por ello, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que intervengan ante la violencia y las extorsiones en la región.

“Hace tiempo sí, en efecto, me habían querido cobrar 50 mil pesos de cobro de piso”, sostuvo.

Santiago también denunció que el cobro de piso contra mototaxistas continúa en Juchitán. Como ejemplo, mencionó que recibió información sobre una presunta convocatoria dirigida a integrantes del Grupo Maíz, de la Séptima Sección, para efectuar el pago de derecho de piso en la colonia Campesina.

“Que todos tienen que ir a pagar el piso en ese lugar y que si llega la Guardia o alguna autoridad, ellos digan que es la colecta de las necesidades del grupo”, relató al explicar el presunto mecanismo utilizado para encubrir los pagos.



Denuncia represalias por exhibir corrupción y extorsiones

El comunicador también mencionó que ha denunciado a líderes políticos y exhibido presuntos actos de corrupción en Juchitán. Entre sus recientes confrontaciones públicas señaló las relacionadas con integrantes de la familia Terán, aunque no presentó elementos que permitan establecer una responsabilidad de alguna persona o grupo en el ataque armado.

“Estoy cansado de que Juchitán siga siendo pisoteado por la delincuencia. Este es el resultado de alzar la voz”, manifestó.

Tras la agresión, Ignacio Santiago pidió a los habitantes de Juchitán compartir información que permita identificar a los responsables y solicitó que las autoridades investiguen el ataque. Aseguró que cuenta con información que podría contribuir a su identificación, aunque no detalló de qué elementos se trata.

“Si el gobierno no puede, la sociedad va a poder. Nosotros podemos alzar la voz y no quedarnos callados”, expresó.

Finalmente, reiteró que continuará difundiendo denuncias ciudadanas sobre extorsiones, inseguridad y presuntos actos de corrupción en el municipio, pese a la agresión contra su establecimiento.

“Me siento muy mal, claro que sí, pero tenemos que ser fuertes. [...] Vamos a seguir adelante. Sigue enviando tus denuncias. No vamos a parar”, concluyó.



Alianza de Comunicadores exige a Gobernador investigar la agresión

Por su parte, la Alianza de Comunicadores del Istmo exigió al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara que intervenga de manera “urgente” e integral para que se refuercen las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida del periodista Ignacio Santiago Martínez.

“Este nuevo hecho de violencia no solo vulnera la integridad física y la seguridad personal de nuestro compañero, sino que representa un agravio directo a toda la comunidad periodística de la región del Istmo de Tehuantepec y un atento contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”, destacó.