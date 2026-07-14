Atacan a regidora de Tecate en emboscada; muere su esposo y ella se reporta grave

La regidora del ayuntamiento de Tecate, Baja California, María de Jesús Quijada, emanada de Morena, y su esposo, Jesús Pereyra, fueron atacados a balazos el 14 de julio de 2026 tras una emboscada perpetrada por sujetos armados en el fraccionamiento Hacienda del municipio de Tecate, mientras la pareja se encontraba a bordo de un automóvil de la marca KIA, color negro.

Los hechos se registraron a las 17:17 horas de ese día, en la calle Coyuca, donde Pereyra fue declarado sin vida en el lugar con múltiples impactos de arma de fuego. Quijada recibió también diversos disparos, entre ellos uno a la altura de la cabeza, y fue trasladada en ambulancia en condición grave hacia Estados Unidos; minutos después en donde familiares reportaron su estado crítico.

Según el parte policiaco, mediante la línea de emergencias 9-1-1 se reportó que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y que dos personas habrían resultado lesionadas a bordo de un vehículo marca Kia, color negro.

Los atacantes escaparon a bordo de un automóvil blanco, según informaron las autoridades.

El ataque ocurrió en un municipio incorporado al programa federal Pueblos Mágicos y colindante con la frontera con Estados Unidos, en una entidad donde la violencia contra funcionarios de elección popular ha marcado los años recientes. Tecate forma parte de la zona metropolitana fronteriza de Baja California, disputada históricamente por organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas hacia territorio estadounidense.

Este ataque se suma a la lista de agresiones letales contra autoridades municipales en México, un fenómeno que ha derivado en reclamos reiterados de los ayuntamientos por esquemas de protección para regidores, síndicos y alcaldes, quienes carecen de la seguridad institucional asignada a mandos estatales y federales.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades de seguridad de Baja California no habían informado sobre detenciones ni sobre la línea de investigación que se seguirá para esclarecer el doble homicidio.