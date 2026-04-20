Atacante dispara y asesina a turista canadiense en zona arqueológica de Teotihuacán

Este lunes un hombre abrió fuego contra visitantes de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el de México, y mató a al menos a una turista de nacionalidad canadiense antes de quitarse la vida en el lugar.

El ataque dejó además cuatro personas lesionadas, algunas de ellas heridas durante la evacuación del recinto.

Según reportes del Grupo REFORMA, el agresor vestía botas tácticas y pantalones que simulaban un uniforme militar.

Testigos grabaron en video al hombre atrincherado desde lo alto de una de las pirámides del complejo arqueológico, desde donde comenzó a efectuar los disparos.

“De momento, la gente está corriendo porque hay tiros en la zona arqueológica, la gente corre despavorida. Se escuchan tiros, desconocemos lo que está ocurriendo en ese momento. Ahí va la Policía, va corriendo, la gente va corriendo”, relató uno de los turistas presentes en las imágenes.

Elementos de seguridad del sitio se desplazaron hasta la Pirámide de la Luna para tratar de contener al agresor, quien optó por quitarse la vida en el lugar antes de ser reducido.

Los visitantes que se encontraban en la zona corrieron hacia la puerta número dos del recinto para evacuar el área.

Como consecuencia del ataque, las autoridades suspendieron el acceso a la zona arqueológica de Teotihuacán.

Hasta el momento de la publicación de este reporte, las autoridades no habían difundido la identidad del agresor ni precisado la situación de los cuatro lesionados.

El Gabinete de Seguridad informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad estatal y la Guardia Nacional para atender la situación.

“De acuerdo con la información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles”, informó.

Las autoridades del Gabinete de Seguridad colaboran en las investigaciones para esclarecer los hechos, indicó, y personal de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Gobierno del Estado brinda atención a las víctimas.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la Embajada de Canadá”, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”.

“Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”.