CANCÚN._ Tres hombres murieron por disparos de arma de fuego el 18 de noviembre, cuando viajaban en un automóvil por calles del sector Villas de Otoch, en Cancún, Quintana Roo.

Se reporta que las tres víctimas eran originarias de Sinaloa: una de Guasave y las otras dos, presuntamente, de Guamúchil.

De acuerdo con los reportes preliminares del hecho, un grupo armado habría emboscado a los ocupantes del vehículo, de color rojo, y disparado contra ellos desde distintos puntos.

El ataque dejó sin vida a los tres sinaloenses en el lugar de la agresión, hasta donde arribaron elementos policiacos y personal de servicios de emergencia que acordonaron la zona y resguardaron el automóvil mientras se realizaban las diligencias.

Las autoridades no han difundido la identidad de las víctimas ni han informado sobre detenciones relacionadas con el ataque.