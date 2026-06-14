Ataque armado en Azcapotzalco deja 4 muertos y 2 menores heridas en Santa María Maninalco

Un ataque a tiros al interior de un domicilio en la colonia Pueblo Santa María Maninalco, alcaldía Azcapotzalco, en CDMX, dejó como saldo cuatro personas muertas y dos adolescentes lesionadas durante la madrugada de este domingo.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el ataque fue reportado inicialmente por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, luego de que se alertara sobre una persona lesionada en una vivienda ubicada en la calle Doctor Liceaga.
Al arribar al sitio, policías capitalinos fueron recibidos por dos adolescentes que presentaban manchas de sangre, quienes solicitaron apoyo urgente debido a que en el interior del domicilio se encontraban sus familiares heridos, por lo que se activaron de inmediato los servicios de emergencia.
Paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que las dos menores de edad presentaban heridas por proyectil de arma de fuego, por lo que fueron trasladadas a un hospital infantil para recibir atención médica.
En el interior del inmueble, los equipos de emergencia localizaron sin vida a cuatro personas: un hombre de 39 años, un menor de 13 años, y dos mujeres de 35 y 26 años, quienes presentaban impactos de bala.
Durante la inspección del lugar, las autoridades también hallaron dosis de aparente droga, las cuales fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
La zona fue acordonada por elementos de la policía capitalina, mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento de indicios e iniciaron las diligencias periciales.
Investigan ataque directo en Azcapotzalco
De acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque habría sido directo y los agresores viajaban a bordo de tres motocicletas. Al llegar al domicilio, habrían realizado las detonaciones en contra de las personas que se encontraban en el interior para posteriormente huir del lugar.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras que las autoridades continúan con el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar y ubicar a los probables responsables.
El hecho se suma a una serie de episodios violentos recientes registrados en la alcaldía Azcapotzalco, lo que ha generado preocupación entre vecinos de la zona norte de la capital.