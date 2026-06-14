Ataque armado en Azcapotzalco deja 4 muertos y 2 menores heridas en Santa María Maninalco

Un ataque a tiros al interior de un domicilio en la colonia Pueblo Santa María Maninalco, alcaldía Azcapotzalco, en CDMX, dejó como saldo cuatro personas muertas y dos adolescentes lesionadas durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el ataque fue reportado inicialmente por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, luego de que se alertara sobre una persona lesionada en una vivienda ubicada en la calle Doctor Liceaga.

Al arribar al sitio, policías capitalinos fueron recibidos por dos adolescentes que presentaban manchas de sangre, quienes solicitaron apoyo urgente debido a que en el interior del domicilio se encontraban sus familiares heridos, por lo que se activaron de inmediato los servicios de emergencia.