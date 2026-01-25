Ataque armado en Salamanca, Guanajuato, deja 11 muertos y 12 heridos durante partido de futbol

Un ataque armado registrado la tarde del 25 de enero de 2026 en los Campos de las Cabañas, instalaciones deportivas ubicadas en la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 11 personas muertas y 12 heridas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 17:20 horas, cuando hombres armados arribaron en dos camionetas al complejo deportivo donde se desarrollaba un partido de futbol. Según los primeros reportes, al menos cuatro sujetos descendieron de los vehículos y abrieron fuego contra las personas presentes en el lugar.

El Ayuntamiento de Salamanca confirmó que “como resultado de estos hechos, se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario”. Además, 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego. Sin embargo, reportes extraoficiales de medios locales hablan de entre 14 hasta 23 personas fallecidas.

En el sitio fueron localizados más de 100 casquillos percutidos, lo que evidenció la magnitud del ataque. Vecinos señalaron que las detonaciones se escucharon incluso en el municipio de Irapuato, ya que la comunidad de Loma de Flores se localiza aproximadamente a 15 kilómetros de la zona urbana de esa ciudad. Tras la agresión, los responsables huyeron a toda velocidad con rumbo a Irapuato. Al menos cinco ambulancias de distintas corporaciones de emergencia acudieron al lugar para atender a los heridos y trasladar a cinco personas a hospitales.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca se trasladaron al lugar para brindar la atención correspondiente y, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), desplegaron de manera inmediata un operativo para la localización de los responsables. La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de indicios y las indagatorias necesarias para el esclarecimiento de esta masacre. Hasta el cierre de la información, no se reportaron personas detenidas.

Esta masacre se registró un día después de que se llevaran a cabo dos ataques en forma simultánea en las comunidades de Cuatro de Altamira y Uruétaro, en la zona sur de Salamanca, que dejaron un saldo de cinco personas fallecidas y una desaparecida. Según reportes locales, el crimen del sábado 24 de enero se lo adjudicó el grupo criminal denominado “La Marriza”, una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, quien está preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango.

El 17 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el presunto criminal sigue operando desde el interior del penal. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, “El Marro” continúa dirigiendo al Cártel de Santa Rosa de Lima desde su celda, valiéndose de abogados y familiares como enlaces. Yépez Ortiz fue detenido el 2 de agosto de 2020 durante un operativo en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato. En enero de 2022 fue sentenciado a 60 años de cárcel y una multa de casi 350 mil pesos por el delito de secuestro agravado. En julio de 2024 fue trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, a la cárcel en Gómez Palacio, Durango.

Según Estados Unidos, las actividades del Cártel de Santa Rosa de Lima “contribuyen a un mercado ilegal transfronterizo de energía, socavan a las empresas estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y privan al Gobierno mexicano de ingresos críticos”. El Tesoro consideró que el huachicol es la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más importante para los cárteles mexicanos.

La masacre del domingo se suma a una escalada de violencia que ha convertido a Guanajuato en uno de los estados más violentos de México. Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, entre el 19 y 24 de enero de 2026 se reportaron 58 casos de homicidio doloso en el estado. El sábado 10 de enero de 2026, 17 personas fueron asesinadas con armas de fuego en siete municipios de Guanajuato. Según el estudio que mide mensualmente los registros de homicidios, feminicidios, personas desaparecidas y otros delitos que atentan contra la vida, Guanajuato se posicionó como la entidad con el mayor número absoluto de víctimas durante los primeros 11 meses de 2025. En total, entre estos delitos se contabilizaron 7 mil 643 casos en la entidad.

La disputa entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación “por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato” ha convertido a ese estado del centro del país “en uno de los más mortíferos en México”.