Ataque armado en Salamanca, Guanajuato, deja 5 personas muertas; hay 2 adolescentes entre las víctimas

Un ataque armado en la comunidad de San Juan de Razos, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de cinco personas asesinadas, entre ellas dos adolescentes, y dos más heridas.

La agresión ocurrió la noche del sábado. Tras recibir reportes de detonaciones a través del sistema de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se trasladaron al lugar.

Al arribar a la zona, paramédicos confirmaron el fallecimiento de las cinco víctimas y auxiliaron a las dos personas lesionadas, quienes fueron trasladadas de urgencia a una unidad médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.



Resguardan zona tras agresión

La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca confirmó el hecho a través de un comunicado preliminar.

“Se reporta el fallecimiento de cinco personas, entre ellas dos adolescentes, así como dos personas lesionadas, quienes fueron trasladados a una unidad médica para su atención”.

El área fue resguardada por las fuerzas de seguridad para permitir el ingreso de los peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron con el levantamiento de indicios y las primeras investigaciones para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los agresores.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense para que se les realice la necropsia de ley.



Violencia en Salamanca

Salamanca es un municipio que ha registro múltiples hechos de violencia. Cabe recordar que enero de este año, hombres armados irrumpieron en una cancha de futbol mientras se disputaba un partido y mataron a al menos 11 personas.

Días después, tres personas fueron detenidas por su presunta relación con la masacre ocurrida en la comunidad de Loma de las Flores.

Un mes más tarde, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato informó sobre la detención de otras tres personas supuestamente relacionadas con la masacre ocurrida el 25 de enero, entre ellas al presunto autor material del crimen.

De acuerdo con el comunicado, en una acción interinstitucional se logró la captura de Moisés “N”, identificado como presunto líder de una célula con operaciones en Salamanca, Irapuato, Celaya y localidades aledañas, y que según las investigaciones “probable autor material del ataque armado en la comunidad Loma de Flores”.

El ataque armado, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habría sido perpetrado por presuntos integrantes de Los Marros, célula delictiva perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima.



Con información de Zona Franca