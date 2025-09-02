Ataque armado en un anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, deja tres muertos

Un ataque armado en un anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, dejó como saldo tres muertos, informó el Gobierno Municipal a través de un comunicado.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes 2 de septiembre cuando hombres armados llegaron al “Centro de Rehabilitación Alfa Fortaleza A.C.”, ubicado en la carretera a Guanajuato, y dispararon en contra de las personas al interior.

“Las víctimas no eran originarios de esta ciudad y que los responsables ingresaron al establecimiento y realizaron detonaciones de arma de fuego en su contra”, señaló personal del lugar a las autoridades.

Tras esto, se realizó un reporte al número de emergencias, el cual fue atendido por la Dirección de Seguridad Pública y una Unidad Médica, que determinó que las personas heridas por impactos de bala ya no presentaban signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional desplegaron un operativo de seguridad a la vez que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició con las investigaciones correspondientes.

Cabe destacar que los centros de rehabilitación han sido usados por grupos del crimen organizado como puntos de venta de drogas, espacios para ocultarse y de donde también han reclutado de manera forzosa a personas ingresadas.

La madrugada del 1 de junio, 12 personas murieron en un incendio en el anexo “Volver a Vivir 24 horas A.C” de la comunidad Loma de Buenavista en el municipio de San José de Iturbide, en Guanajuato, y a inicios de abril Jonathan Osiel Osornio Martínez, adolescente de 14 años, murió bajo custodia en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia San Nicolás, en León.

En octubre del 2024, un ataque armado en un anexo en Salamanca dejó como saldo cuatro muertos y cinco heridos, de igual manera personas buscadoras han localizado diversos puntos relevantes para búsqueda en campo en centros de Irapuato y Silao.