Ataque en bar irregular de Ayala, Morelos, deja 8 muertos; autoridades investigan posible enfrentamiento armado

Autoridades de seguridad de Morelos informaron que ocho personas, siete hombres y una mujer, murieron tras una agresión registrada durante la madrugada del sábado 18 de abril al interior de un bar irregular ubicado en el poblado de Anenecuilco, en el municipio de Ayala, presuntamente derivada de un enfrentamiento armado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:30 de la mañana durante la inauguración del bar “Rincón de la banda”, ubicado en el bulevar Emiliano Zapata, y que no contaba con licencia de funcionamiento municipal.

En el sitio, indica el comunicado de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos, “lamentablemente perdieron la vida ocho personas”, al tiempo que precisó que existen “indicios preliminares que apuntan a un posible enfrentamiento entre personas armadas al interior del establecimiento”.

No obstante, subrayó que serán las autoridades competentes las que determinen con exactitud la mecánica de los hechos y las responsabilidades correspondientes conforme avancen las investigaciones.

En paralelo, la Fiscalía Regional Oriente de Morelos confirmó su intervención en el lugar.

En un comunicado, señaló que “peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales efectúan en estos momentos los procedimientos técnicos-legales en torno a ocho cuerpos sin vida ubicados en ese sitio”, mientras que “personal de la Agencia de Investigación Criminal practica en el lugar las diligencias preliminares para esclarecer lo sucedido durante la madrugada de este sábado 18 de abril”.

Asimismo, aseguró que la Fiscalía General del Estado de Morelos “agotará todas las líneas de investigación para deslindar responsabilidades en estos hechos delictivos”.

La Mesa de Coordinación indicó que, derivado de acuerdos con ayuntamientos, “desde el periodo vacacional de Semana Santa se inició un programa permanente para la intervención y clausura de giros negros, como chelerías, cervecentros, bares, discotecas y centros nocturnos”.

Como parte de estas acciones, se han realizado “ocho jornadas de operativos interinstitucionales de manera simultánea en siete de los 36 municipios con mayor concentración de población”, lo que ha derivado en la clausura de 32 establecimientos en municipios como Cuautla, Jiutepec, Emiliano Zapata y Yautepec.

Además, las autoridades destacaron que, a partir de exhortos dirigidos a los gobiernos municipales, el cabildo de Yautepec determinó establecer como horario máximo las 23:00 horas para la venta de bebidas alcohólicas en este tipo de negocios, como medida para reducir riesgos y fortalecer el control administrativo.

En este sentido, la Mesa de Coordinación hizo un llamado directo a las autoridades locales para reforzar la supervisión.