Ataque en campo de béisbol de Valle de Santiago, en Guanajuato, deja cuatro muertos

Un ataque armado contra un grupo de personas reunidas en las inmediaciones del campo de béisbol de la comunidad Duranes de Arriba, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, dejó cuatro personas muertas y al menos cinco lesionadas la tarde del domingo 20 de septiembre.

La agresión ocurrió alrededor de las 16:00 horas, en una zona ubicada cerca de los límites con el municipio de Pueblo Nuevo, donde también se encuentra la Primaria Gabriela Mistral.

Según los primeros reportes, hombres armados llegaron hasta las instalaciones deportivas, dispararon de manera directa contra las personas que se encontraban en el lugar y huyeron con rumbo desconocido.

Las versiones difieren respecto al medio en que se trasladaban los agresores: algunos reportes indicaron que se trataba de dos sujetos a bordo de una motocicleta, mientras que otros señalaron que los atacantes descendieron de un vehículo, abrieron fuego y volvieron a abordarlo para escapar.

Dos de las víctimas quedaron sin vida en el sitio, una a un costado del terreno deportivo y otra frente al plantel educativo.

Los lesionados fueron trasladados por familiares y vecinos en vehículos particulares a hospitales de la cabecera municipal, y hacia el cierre de la jornada se reportó el fallecimiento de otras dos personas, con lo que el saldo ascendió a cuatro muertos.

Las primeras cifras difundidas por las autoridades daban cuenta de tres personas fallecidas.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano acudieron a resguardar la zona, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato procesaron la escena y realizaron la búsqueda de indicios balísticos.

Una vez concluidas las diligencias, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni el móvil del ataque.

La masacre ocurrió horas después de que, durante la mañana del mismo 20 de septiembre, habitantes de la comunidad La Tejonera, también en Valle de Santiago, reportaron al Sistema de Emergencias 911 el hallazgo de los cuerpos de tres hombres con impactos de arma de fuego a un costado de un camino.

Con ambos hechos, la jornada dominical concluyó con siete personas asesinadas en el municipio.

Los ataques se suman a una serie de hechos violentos registrados en Valle de Santiago durante septiembre.

La noche del 5 de septiembre de 2026, un ataque armado en la Colonia Ranchos Unidos dejó tres personas muertas, dos hombres y una mujer, según información de la FGEG.

El día 6 de septiembre, fue localizado un artefacto explosivo en la colonia La Loma que, según los primeros dictámenes periciales de la Fiscalía estatal, habría sido colocado para generar pánico entre la población y no para provocar daños de consideración a personas.

El 9 de septiembre, un hombre fue asesinado a balazos mientras caminaba por la Colonia Ranchos Unidos; el día 13, otro hombre fue asesinado cuando conducía un automóvil en las inmediaciones de la comunidad Zapotillo de Mogotes, y el día 15, un ataque en la comunidad Gervasio Mendoza dejó un hombre muerto y una mujer gravemente herida.

Los ataques armados en espacios deportivos se han repetido en Guanajuato.

El 13 de septiembre de 2026, hombres armados irrumpieron en un partido de futbol llanero en el Barrio de Guadalupe, en el municipio de San Francisco del Rincón, donde mataron a un hombre y lesionaron a seis personas.

El antecedente de mayor magnitud ocurrió el 27 de enero de 2026 en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, donde un grupo armado mató a al menos 11 personas e hirió a 12 tras un partido de futbol, hecho que las autoridades vincularon con la disputa entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de rutas y del mercado de drogas sintéticas en el Bajío.

Valle de Santiago, municipio del sur de Guanajuato con 150 mil 54 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2020, colinda con Salamanca, uno de los municipios que han registrado mayor incidencia de violencia vinculada a la disputa entre organizaciones criminales en la entidad.