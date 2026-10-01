Ataque en secundaria de Querétaro deja 4 personas lesionadas

Un ataque con arma blanca ocurrido en una escuela de Querétaro dejó cuatro personas lesionadas, entre quienes se encuentran tres integrantes del personal administrativo y un adolescente. Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre en la Escuela Secundaria General “Esperanza Cabrera” de la colonia Puertas de San Miguel, municipio de Querétaro. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la persona agresora, quien es menor de edad, atacó al personal con dos cuchillos. Posteriormente habría sido detenido por autoridades. Hasta el momento, la Fiscalía de Querétaro no ha dado a conocer información sobre su situación legal.

El presunto agresor, también menor de edad, habría sido detenido. ( )

Las personas heridas fueron trasladadas a hospitales y las clases fueron suspendidas este viernes, informó la escuela en un comunicado publicado en sus redes sociales. El plantel señaló que el objetivo es “salvaguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y personal del plantel. Cualquier información adicional será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales”. En redes sociales circula un video grabado por estudiantes que se encontraban en la planta alta del plantel y en el que se ve al presunto agresor discutir con otra persona.