Ataque en secundaria de Querétaro deja 4 personas lesionadas

Un ataque con arma blanca ocurrido en una escuela de Querétaro dejó cuatro personas lesionadas, entre quienes se encuentran tres integrantes del personal administrativo y un adolescente.
Los hechos ocurrieron el 30 de septiembre en la Escuela Secundaria General “Esperanza Cabrera” de la colonia Puertas de San Miguel, municipio de Querétaro.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la persona agresora, quien es menor de edad, atacó al personal con dos cuchillos. Posteriormente habría sido detenido por autoridades. Hasta el momento, la Fiscalía de Querétaro no ha dado a conocer información sobre su situación legal.
Las personas heridas fueron trasladadas a hospitales y las clases fueron suspendidas este viernes, informó la escuela en un comunicado publicado en sus redes sociales.
El plantel señaló que el objetivo es “salvaguardar la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes y personal del plantel. Cualquier información adicional será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales”.
En redes sociales circula un video grabado por estudiantes que se encontraban en la planta alta del plantel y en el que se ve al presunto agresor discutir con otra persona.
Tras el ataque, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que activó los protocolos correspondientes y solicitó la intervención de las autoridades para investigar el caso.
En entrevista con medios de comunicación, la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, lamentó los hechos y señaló que la institución permaneció atenta a la situación y acompañó a los familiares y al personal administrativo que resultó herido.
Precisó que fueron tres trabajadores administrativos y un menor de edad quienes resultaron lesionados y recibieron atención médica y fueron trasladados a hospitales para priorizar su vida y su salud.
La representante de la USEBEQ indicó que la institución mantiene coordinación con la Secretaría de Salud y agregó que durante la tarde y noche del día anterior acudió al Hospital del Niño y la Mujer para acompañar a los familiares del menor, y posteriormente se trasladó al ISSSTE para mantenerse cercana a las trabajadoras que permanecen hospitalizadas.