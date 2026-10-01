Ataque en secundaria de Torreón deja a la subdirectora muerta y a tres lesionados

Dos hombres de 18 años, señalados como hermanos y ex alumnos de la Escuela Secundaria General Número 13 del Ejido La Unión, en el municipio de Torreón, Coahuila, irrumpieron en el plantel la mañana de este 1 de octubre y mataron a la subdirectora del centro escolar, además de dejar tres personas lesionadas, una de ellas en estado grave.

Ambos agresores fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición del Ministerio Público.

Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado de Coahuila, confirmó que la víctima mortal fue la subdirectora del plantel, quien perdió la vida en el sitio a consecuencia de las agresiones.

Entre los tres lesionados se encuentran dos alumnos, uno de ellos reportado en estado grave de salud.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas, durante el cambio de clase.

Según los reportes preliminares recabados en el lugar, la agresión inició en el área de los baños del plantel y continuó en el acceso principal.

Personal de la escuela resguardó a los estudiantes dentro de las aulas y solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad.

Cerca de las 8:40 horas, habitantes del ejido y padres de familia ingresaron al plantel, persiguieron a los presuntos agresores en el patio escolar y lograron someterlos para entregarlos a las autoridades policiacas.

El Fiscal descartó de manera preliminar el uso de armas de fuego y la presencia de detonaciones, así como la existencia de explosivos de gran magnitud al interior de la escuela.

Precisó que los análisis periciales apuntan de forma preliminar al empleo de armas blancas y de objetos tipo petardos.

Los primeros reportes difundidos durante la movilización atribuyeron la agresión a disparos de arma de fuego, versión que la autoridad estatal no confirmó.

Respecto al móvil, la línea de investigación principal apunta a un conflicto de carácter emocional entre los dos detenidos y personal de la institución.

“Sabemos que eran ex alumnos, que el móvil que indican ellos de manera preliminar era un tema de sentimientos contra estos”, declaró Fernández Montañez al dar a conocer los primeros avances de la indagatoria.

Calificó los hechos como una “agresión brutal” y señaló que se realizarán los dictámenes periciales correspondientes para determinar la causa de la muerte de la subdirectora y la naturaleza de las lesiones provocadas durante el ataque.

El plantel quedó resguardado por efectivos de la Policía de Investigación, con el acompañamiento de representantes de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Gobierno de Coahuila, mientras concluían las diligencias periciales e inspecciones en el sitio.

Alumnos y personal docente fueron desalojados durante el operativo.

Los dos detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

La Fiscalía no ha divulgado las identidades de los implicados ni de las víctimas.