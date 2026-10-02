$!Ataque en Torreón: Sheinbaum crea grupo y prepara decreto para retirar contenidos violentos de redes

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario para fortalecer la seguridad en las escuelas y prevenir hechos de violencia, así como la elaboración para la próxima semana de un decreto que obligue a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar oportunamente contenidos que inciten directamente a la violencia, un día después del ataque registrado en una secundaria de Torreon, Coahuila, donde murió una integrante del personal directivo y cuatro personas resultaron lesionadas.
El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina de este viernes, luego de que Sheinbaum pidiera a los titulares de Seguridad y de Educación Pública presentar las medidas acordadas por el gobierno federal tras el ataque en la Escuela Secundaria General No. 13 “Justo Sierra Méndez”, ubicada en el ejido La Unión.
“Estoy formando un grupo conformando un grupo de trabajo coordinado por la consejera jurídica en el que participan la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital, estamos invitando instituciones académicas, expertos y el primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso”, dijo la Presidenta.
El grupo estará coordinado por la Consejería Jurídica e integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital, el Centro Nacional de Inteligencia e instituciones académicas y especialistas.
De acuerdo con lo informado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el objetivo será establecer medidas de prevención, detección, acompañamiento y respuesta ante contenidos o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia, con especial atención en el entorno digital.
Para la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y retiro oportuno de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, además de mecanismos de coordinación con las autoridades competentes.
Sheinbaum señaló que la responsabilidad de las plataformas digitales será uno de los componentes centrales de la estrategia, aunque también llamó a madres y padres de familia a mantenerse atentos a los contenidos que consumen sus hijos e hijas en redes sociales.
“Pero una responsabilidad muy importante es el de las plataformas digitales”, señaló.
Medidas para prevenir violencia en escuelas
Además de las acciones dirigidas a las plataformas digitales, el grupo de trabajo contempla medidas para fortalecer la prevención dentro de las escuelas.
Harfuch informó que se plantea fortalecer el programa ABC de las emociones con asambleas con padres de familia, así como incorporar buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo.
También se prevén mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes y una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención y atención oportuna.
El secretario llamó a madres y padres de familia a mantenerse cercanos y atentos a sus hijos e hijas y fortalecer la comunicación. Ante cualquier situación o conducta que genere preocupación, planteó acercarse a la Línea de la Vida para recibir orientación, acompañamiento y, en su caso, apoyo psicológico.
La estrategia contempla además impulsar las reformas necesarias para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación y protección acordes con la edad y mayores responsabilidades para las plataformas digitales.
Monitoreo del entorno digital
Harfuch señaló que el entorno digital será un componente central del trabajo.
Explicó que, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Centro Nacional de Inteligencia, se ha fortalecido el monitoreo permanente de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar de manera temprana contenidos, conductas o personas que pudieran representar un riesgo relacionado con expresiones extremadamente violentas.
También informó que se han fortalecido las capacidades de investigación en fuentes abiertas para reconstruir la actividad digital relacionada con una amenaza, identificar patrones y establecer posibles relaciones entre usuarios.
Con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, se incrementará el seguimiento de comunidades y contenidos con estas características para identificar patrones, amenazas creíbles o posibles llamados a cometer actos de violencia.
El funcionario precisó que consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales no significa por sí mismo que una persona vaya a cometer un delito.
La tarea de inteligencia, explicó, consiste en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiere atención inmediata.
El ataque en Torreón
El grupo de trabajo fue anunciado después del ataque ocurrido el jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria General No. 13 “Justo Sierra Méndez”, en el ejido La Unión, en Torreón.
De acuerdo con las investigaciones preliminares referidas por Harfuch, dos jóvenes mayores de edad, identificados como hermanos y exalumnos del plantel, ingresaron a la escuela y agredieron con armas blancas a personal educativo y estudiantes en distintos puntos de las instalaciones.
Una integrante del personal directivo resultó gravemente lesionada y posteriormente murió.
Cuatro personas más resultaron lesionadas: dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado, un alumno y una mujer que se encuentra estable.
Dos de las personas lesionadas reciben atención médica y las autoridades de Coahuila mantienen seguimiento de su evolución.
Los dos jóvenes fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial. La Fiscalía de Coahuila informó el jueves que los detenidos tienen 18 años y habían sido alumnos de la secundaria.
En su informe preliminar, el Fiscal estatal Federico Fernández Montañez señaló que las autoridades investigaban las circunstancias del ataque y el posible móvil.
Indicó que la hipótesis relacionada con un supuesto sentimiento contra el plantel debía ser corroborada mediante declaraciones ministeriales y otras diligencias.
El Gobierno de Coahuila y la Fiscalía estatal clasificaron inicialmente el incidente como un hecho aislado y señalaron que se desarrolló en un contexto familiar desarticulado. También descartaron oficialmente el uso de explosivos o armas de fuego.
Tras los hechos, el Gobierno de Coahuila anunció el refuerzo de acciones preventivas y de proximidad en los planteles educativos, mientras que la Secretaría de Educación estatal informó que mantenía contacto con directivos y madres y padres de familia para brindar acompañamiento a la comunidad escolar afectada.