$!Ataque en Torreón: Sheinbaum crea grupo y prepara decreto para retirar contenidos violentos de redes

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario para fortalecer la seguridad en las escuelas y prevenir hechos de violencia, así como la elaboración para la próxima semana de un decreto que obligue a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar oportunamente contenidos que inciten directamente a la violencia, un día después del ataque registrado en una secundaria de Torreon, Coahuila, donde murió una integrante del personal directivo y cuatro personas resultaron lesionadas.

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina de este viernes, luego de que Sheinbaum pidiera a los titulares de Seguridad y de Educación Pública presentar las medidas acordadas por el gobierno federal tras el ataque en la Escuela Secundaria General No. 13 “Justo Sierra Méndez”, ubicada en el ejido La Unión.

“Estoy formando un grupo conformando un grupo de trabajo coordinado por la consejera jurídica en el que participan la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital, estamos invitando instituciones académicas, expertos y el primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso”, dijo la Presidenta.

El grupo estará coordinado por la Consejería Jurídica e integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital, el Centro Nacional de Inteligencia e instituciones académicas y especialistas.

De acuerdo con lo informado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el objetivo será establecer medidas de prevención, detección, acompañamiento y respuesta ante contenidos o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia, con especial atención en el entorno digital.

Para la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y retiro oportuno de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, además de mecanismos de coordinación con las autoridades competentes.

Sheinbaum señaló que la responsabilidad de las plataformas digitales será uno de los componentes centrales de la estrategia, aunque también llamó a madres y padres de familia a mantenerse atentos a los contenidos que consumen sus hijos e hijas en redes sociales.

“Pero una responsabilidad muy importante es el de las plataformas digitales”, señaló.



Medidas para prevenir violencia en escuelas

Además de las acciones dirigidas a las plataformas digitales, el grupo de trabajo contempla medidas para fortalecer la prevención dentro de las escuelas.

Harfuch informó que se plantea fortalecer el programa ABC de las emociones con asambleas con padres de familia, así como incorporar buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo.

También se prevén mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes y una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención y atención oportuna.

El secretario llamó a madres y padres de familia a mantenerse cercanos y atentos a sus hijos e hijas y fortalecer la comunicación. Ante cualquier situación o conducta que genere preocupación, planteó acercarse a la Línea de la Vida para recibir orientación, acompañamiento y, en su caso, apoyo psicológico.

La estrategia contempla además impulsar las reformas necesarias para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación y protección acordes con la edad y mayores responsabilidades para las plataformas digitales.