Hipólito Mora Chávez, empresario limonero y uno de los fundadores de los grupos de autodefensas en Michoacán, denunció este sábado que sufrió un atentado en el que resultaron heridos uno de sus escoltas y una mujer, trabajadora de un establecimiento comercial.

“Les informo acabo de sufrir un ataque de los sicarios en el centro de la Ruana, me hirieron un escolta y una empleada de la refaccionaria resultó herida”, escribió en Facebook el también ex candidato a la Gubernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Social.

Hasta el momento, el ex líder de las autodefensas no había proporcionado mayores detalles respecto al supuesto atentado. No obstante, según medios locales, elementos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno se movilizaron en la zona, para prevenir nuevos hechos de violencia.

El 24 de febrero pasado se cumplieron 10 años del surgimiento de las autodefensas en Michoacán, por lo que Mora Chávez aprovechó la coyuntura para justificar dicho levantamiento social, con el argumento del “abandono de las autoridades”, situación que consideró no había cambiado mucho y destacó que el movimiento podría resurgir.

El 14 de diciembre de 2022, pobladores de Felipe Carrillo Puerto, también conocido como La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán, en la región de la Tierra Caliente de Michoacán, impidieron que el ex líder de las autodefensas ingresara a dicha localidad, ya que acusaban que sus escoltas habían asesinado a dos jóvenes, el 26 de noviembre del mismo año, quienes supuestamente también habían intentado atacarlo, con rifles de asalto, en su huerta de limones.

“Amigas y amigos en este momento me llegaron unos sicarios a mi huerta a atacarme y están dos muertos dentro de mi huerta, eso pasa cuando se lucha de verdad”, escribió Mora Chávez, en esa ocasión, también en Facebook.