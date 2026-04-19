$!Atiende Pemex nueva fuga en pozo petrolero en Minatitlán, Veracruz

Un pozo petrolero que está en desuso desde hace más de 20 años registró una nueva fuga en Minatitlán, Veracruz, según un reporte de Petróleos Mexicanos. La petrolera informó que esta nueva fuga, reportada el viernes 17 de abril, se debió a que hubo una “pérdida de conexiones superficiales de control” en el pozo Concepción-134, el cual está fuera de operación desde el 2003 por abatimiento de presión.

Pemex señaló que el Concepción-134 ya había registrado otros tres eventos de fuga en el último mes y medio. El primero ocurrió el 8 de marzo, luego el 11 de marzo y el 1 de abril. La empresa pública aseguró que cada uno de estos eventos de fuga fueron atendidos con el reforzamiento de dispositivos de control en el cabezal de producción, la instalación de grapas de neopreno, monitoreo de atmósferas explosivas y verificación de hermeticidad. Sobre la nueva fuga reportada el viernes, Pemex indicó en un comunicado que “mantiene el monitoreo permanentemente de la zona y con las acciones necesarias para asegurar definitivamente el pozo y para concluir con la restauración de las áreas impactadas”. La empresa petrolera aseveró que este evento de fuga “no representa ningún riesgo para la población”.