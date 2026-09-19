Atrae FEMDO investigación por hidrocarburo hallado en Guanajuato

La Fiscalía General de la República informó este 19 de septiembre que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajo la carpeta de investigación relacionada con el hallazgo de gasolina regular, premium y diésel en un inmueble ubicado en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, cuyo origen lícito no ha sido acreditado por las empresas involucradas. Según un comunicado, la institución investiga la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como en el Código Fiscal de la Federación.

El combustible fue localizado durante un cateo autorizado por la autoridad judicial, realizado con base en diversos indicios que apuntaron a la posible existencia de irregularidades en el inmueble. La FGR precisó que, hasta la fecha del comunicado, no había recibido por parte de todas las empresas relacionadas la documentación que acreditara de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del hidrocarburo asegurado. Ante esa situación y la complejidad del caso, la titular de la FGR instruyó a la FEMDO ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación, con lo que el expediente quedó en manos del área especializada en delincuencia organizada.