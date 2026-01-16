Aumenta 67.6% promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa, entre 2024 y 2025

El promedio diario de homicidio doloso en Sinaloa registró un incremento del 67.6 por ciento de 2024 a 2025, al pasar de 2.72 a 4.56 víctimas diarias, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dadas a conocer este 16 de enero.

El aumento colocó a dicha entidad entre los cinco estados con mayor concentración de homicidios dolosos durante 2025, cuando el año anterior se encontraba fuera de ese grupo de entidades con los niveles más altos de violencia letal en el País.

Sinaloa cerró 2025 con un total de mil 654 homicidios dolosos, según cifras publicadas por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, lo que representa un incremento absoluto de 66.5 por ciento, respecto a los 993 casos registrados en 2024.

Esta cifra marca el tercer año más violento en la historia reciente de Sinaloa, sólo por debajo de los registros de 2010 y 2011, cuando la entidad reportó mil 906 víctimas en el último de esos años.

El repunte contrasta con el punto más bajo alcanzado en 2022, cuando se contabilizaron 476 casos, seguido de 534 en 2023.

El desglose mensual de la FGE muestra que junio de 2025 fue el mes más violento del año, con 207 homicidios dolosos, seguido por julio con 170 casos.

En contraste, noviembre registró la cifra más baja con 109 víctimas, mientras que diciembre cerró con 122 asesinatos.

Veracruz también experimentó un incremento en el indicador durante el mismo periodo, al pasar de 2.48 a 2.61 homicidios diarios, lo que representa un alza de 5.2 por ciento en el comparativo anual.

La entidad cerró 2025 con 952 homicidios dolosos, equivalentes al 4.1 por ciento del total nacional, y se mantuvo en el lugar 11 entre los estados con mayores niveles de violencia letal.

Solo en diciembre se contabilizaron 77 asesinatos, manteniéndose dentro del grupo de las 10 entidades con más víctimas en ese mes.

En contraste, otros estados que integran el grupo de las 10 entidades con mayor promedio diario de homicidios dolosos, mostraron reducciones entre ambos periodos, aunque continuaron concentrando los niveles más altos del País.

Guanajuato se mantuvo como el Estado con mayor promedio diario, pese a una reducción de 8.61 a 6.96 homicidios diarios, equivalente a una baja de 19.2 por ciento.

La entidad cerró 2025 con 2 mil 539 víctimas, lo que representa el 10.9 por ciento del total nacional.

El descenso se registró de manera sostenida a partir de febrero de 2025, cuando el promedio alcanzó 12.7 homicidios diarios, hasta llegar a 4.8 en diciembre del mismo año, según datos del SESNSP.

Chihuahua ocupó el segundo lugar en 2025, con un promedio de 4.91 homicidios diarios, frente a 5.57 en 2024, lo que representó una disminución de 11.8 por ciento.

La entidad registró un total de mil 791 homicidios dolosos, equivalentes al 7.7 por ciento del total nacional.

En 2024, Chihuahua ocupaba el cuarto lugar nacional, pero escaló al segundo en 2025, reflejando un repunte en su posición dentro de la concentración territorial de la violencia letal.

Baja California registró una reducción de 6.47 a 4.7 homicidios diarios, una caída de 27.4 por ciento, aunque permaneció dentro de los estados con mayor concentración.

La entidad cerró el 2025 con mil 714 homicidios dolosos, equivalentes al 7.3 por ciento del total nacional.

Tijuana, el municipio con mayor población, presentó una disminución del 33 por ciento en este delito, al pasar de mil 819 casos en 2024 a mil 219 en 2025.

El Estado de México pasó de 6.17 a 4.16 homicidios diarios, lo que implicó una disminución de 32.6 por ciento, pero se mantuvo entre las cinco entidades con mayores niveles en 2025.

La entidad registró mil 519 homicidios dolosos durante el año, frente a los mil 258 de 2024, según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, el promedio diario cayó 54 por ciento, al pasar de 6.63 a 3.06 casos, siendo diciembre de 2025 el mes más bajo de todo el periodo.

Guerrero redujo su promedio de 4.75 a 3.59 homicidios diarios, una baja de 24.4 por ciento, mientras que Michoacán pasó de 4.07 a 3.47, lo que representó una disminución de 14.7 por ciento.

Guerrero cerró 2025 con mil 312 homicidios dolosos, la cifra más baja desde 2009, según datos del SESNSP.

En Acapulco, el municipio más afectado por la violencia, se registró una disminución del 71 por ciento, al comparar octubre de 2024 con diciembre de 2025.

Michoacán registró mil 267 víctimas de homicidio doloso en 2025, lo que representa una reducción del 69.5 por ciento desde octubre de 2021, cuando el estado reportó 2 mil 760 casos al inicio de la administración del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Noviembre de 2025 fue el mes con menor incidencia de la última década, con 60 casos, colocando a la entidad fuera del top 10 de homicidios a nivel nacional.

Jalisco registró una reducción de 4.92 a 3.28 homicidios diarios, equivalente a 33.3 por ciento, y Sonora pasó de 3.87 a 3.12, con una baja de 19.4 por ciento.

En Jalisco, el descenso fue particularmente notable en Guadalajara, donde los homicidios dolosos bajaron 40 por ciento entre enero y noviembre de 2025, al pasar de 215 casos en 2024 a 128 en el mismo periodo de 2025, según datos preliminares de la Fiscalía del Estado.

Sonora registró 966 homicidios dolosos de enero a octubre de 2025, frente a mil 202 en el mismo periodo de 2024, lo que representa una caída de 20.8 por ciento, según el SESNSP.

El Gobernador Alfonso Durazo Montaño atribuyó la baja a una estrategia integral de seguridad coordinada por la Mesa Estatal de Seguridad y con el apoyo del Gobierno Federal.

A nivel nacional, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 40 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 86.9 a 52.4 víctimas diarias, informó el Gobierno federal.

El año 2025 cerró con 23 mil 374 homicidios dolosos, frente a los 30 mil 062 de 2024, lo que representa una reducción de 22.2 por ciento y el nivel más bajo desde 2016, según cifras del SESNSP.

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, detalló que siete entidades federativas concentraron el 50.5 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país durante 2025: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

En contraste, 26 de las 32 entidades redujeron el promedio diario de asesinatos, con Zacatecas registrando la mayor caída (71.1 por ciento), seguido por Chiapas (58.7 por ciento) y Quintana Roo (56.9 por ciento).

La tasa nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes cerró en 17.5 en 2025, comparable con los niveles de 2015 y 2016, y significativamente inferior a las tasas de 29.1 registradas en 2018 y 25.4 en 2024, según el SESNSP.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, atribuyó la reducción nacional a la Estrategia Nacional de Seguridad, que incluye atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.