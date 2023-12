A 14 personas fallecidas aumentó el resultado del enfrentamiento entre civiles y presuntos integrantes de La Familia Michoacana en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, en la zona sur del Estado de México.

“De acuerdo con los datos más recientes recabados, se amplía la información: se tiene reporte de 14 personas fallecidas, de las cuales 11 son posibles integrantes de un grupo criminal y tres son vecinos de la zona. Adicionalmente, se tiene conocimiento de cuatro personas lesionadas por proyectil de arma de fuego y de dos más desaparecidas”, precisó la Secretaría de Seguridad del Estado de México en un comunicado.

Agregó que la situación fue atendida por la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes realizaban las investigaciones correspondientes.

En el lugar también fueron calcinadas al menos tres camionetas, una Ford Lobo; una Platinum azul y una GMC Sierra verde militar, en las que supuestamente viajaban los civiles armados.

Entre las personas fallecidas se encontraría Noé Olivares Alpízar, delegado comunal de Texcapilla.

Según testigos, citados por medios locales y nacionales, los presuntos delincuentes pertenecían a La Familia Michoacana, grupo delictivo que extorsionaba a campesinos, exigiéndoles pagos a cambio de cada metro cuadrado de siembra.

Ante la amenaza del grupo delictivo, los habitantes de la comunidad se organizaron para enfrentarlos en los campos de futbol de Texcapilla, donde fueron citados, alrededor de las 12:00 horas del viernes, para entregar el pago de la extorsión.

No obstante, los campesinos no lograron reunir el monto solicitado y pidieron a los presuntos criminales llegar a un acuerdo para bajarlo, sin embargo, el jefe de plaza de La Familia Michoacana, Rigoberto “N” y/o Juan Carlos “N”, alias “El Comandante Payaso”, no aceptó ninguna negociación y amenazó con comenzar a privar de la libertad a pobladores, en caso de no obtener el pago.

Los extorsionadores viajaban en dos camionetas color rojo y estaban rodeados por agricultores. A distancia, un grupo armado con vestimentas camufladas, en camionetas color verde, que simulaban ser del Ejército, hacían un escudo como parte de la amenaza del grupo criminal.

Tras la negativa de los agricultores de dar más dinero, integrantes de La Familia Michoacana dispararon al aire con sus armas largas, pero en lugar de amedrentarse, los pobladores se abalanzaron contra los cabecillas del grupo criminal, respondiendo a la agresión con escopetas, machetes, azadones y palos.

El 14 de junio de 2022, 11 presuntos delincuentes fueron asesinados al intentar emboscar a agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En el lugar también fue encontrado muerto un mono araña, ataviado con un chaleco antibalas.

Texcaltitlán está a 46 kilómetros de Tejupilco, municipio de la Tierra Caliente fronterizo con Michoacán y Guerrero, mismo que visitará el Presidente Andrés Manuel López Obrador este sábado junto a la Gobernadora Delfina Gómez.

Un día antes, el Mandatario estuvo de gira en el Estado de México y mientras ocurrían los hechos de violencia se encontraba en el municipio de Atlacomulco, a 133 kilómetros donde se suscitó la masacre.