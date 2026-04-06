$!Aumenta a seis la cifra de muertos por suero vitaminado en Sonora

Autoridades de Sonora informaron que ya son seis las personas fallecidas tras recibir soluciones intravenosas de suero vitaminado con el mismo médico tratante en el municipio de Hermosillo. También hay una persona hospitalizada en estado grave y dos que fueron dadas de alta por mejoría.
La Secretaría de Salud local, la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios y la Fiscalía General de Justicia del Estado señalaron que mantienen acciones coordinadas ante afectaciones a la salud presuntamente relacionados con la administración de las soluciones intravenosas. Hasta ahora son nueve los casos registrados.
A través de un comunicado, las autoridades locales subrayaron que se trata de una investigación en curso, por lo que la información se actualizará conforme existan resultados concluyentes.
La Fiscalía de Sonora detalló que, derivado de cuatro denuncias relacionadas con la muerte de dos hombres y dos mujeres, estaba en curso una investigación para determinar si existió “una posible mala práctica médica”.
Como parte de las primeras investigaciones, se llevó a cabo una diligencia de cateo donde fueron asegurados expedientes clínicos, soluciones médicas embotelladas, medicamentos inyectables, diversos medicamentos, entre otros indicios. El local quedó resguardado para su preservación.
Los indicios recabados fueron facilitados a la COESPRISSON, instancia que se encuentra en coordinación con la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), organismo que funge como el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), instancias a las que se han enviado muestras de los medicamentos, soluciones y otros insumos.
También se realizarán análisis histopatológicos de los tejidos de los fallecidos para determinar posibles daños celulares relacionados con los sueros administrados, además de que se activó una “red negativa” para reportar de inmediato otros posibles casos, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de más personas afectadas.