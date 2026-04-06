$!Aumenta a seis la cifra de muertos por suero vitaminado en Sonora

Autoridades de Sonora informaron que ya son seis las personas fallecidas tras recibir soluciones intravenosas de suero vitaminado con el mismo médico tratante en el municipio de Hermosillo. También hay una persona hospitalizada en estado grave y dos que fueron dadas de alta por mejoría.

La Secretaría de Salud local, la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios y la Fiscalía General de Justicia del Estado señalaron que mantienen acciones coordinadas ante afectaciones a la salud presuntamente relacionados con la administración de las soluciones intravenosas. Hasta ahora son nueve los casos registrados.

A través de un comunicado, las autoridades locales subrayaron que se trata de una investigación en curso, por lo que la información se actualizará conforme existan resultados concluyentes.