Aumenta consumo de drogas ilegales en adultos y alcohol en mujeres, según encuesta oficial

El Gobierno federal presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, la cual reveló un incremento en el uso de sustancias nocivas en sectores específicos de la población.

El estudio indicó que el consumo experimental de drogas ilegales en adultos aumentó cuatro puntos porcentuales en los últimos nueve años, al pasar del 10.6 por ciento en 2016 al 14.6 por ciento en 2025.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Palacio Nacional, David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud, detalló que el incremento en la población adulta se registró principalmente en el uso de cannabis, alucinógenos y estimulantes anfetamínicos.

En contraste, resaltó que el consumo de sustancias ilegales en adolescentes disminuyó del 6.2 por ciento registrado en 2016 al 4.1 por ciento en el presente año.

Según los datos desglosados de la encuesta, el consumo de cannabis pasó del 9.3 por ciento en 2016 al 14.6 por ciento en 2025.

Asimismo, el uso de alucinógenos subió del 0.8 por ciento al 1.5 por ciento, y los estimulantes de tipo anfetamínico aumentaron del 0.9 por ciento al 1.6 por ciento en el mismo periodo. Kershenobich Stalnikowitz señaló que el cannabis se mantiene como la principal droga ilegal de consumo en el País y mencionó que su estatus legal continúa en discusión.

Respecto al alcohol, el estudio aplicado a 19 mil 200 personas de entre 12 y 65 años mostró un alza generalizada.

La población total que ha consumido alcohol alguna vez pasó del 71 por ciento al 73.7 por ciento.

Sin embargo, el aumento fue más marcado en las mujeres, cuyo consumo creció del 62.6 por ciento en 2016 al 69.3 por ciento en 2025.

Ante estas cifras, la Secretaría de Salud informó que reforzará las iniciativas para disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, con énfasis en la población femenina adulta.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la reducción en el uso no médico de fentanilo, que bajó de 0.2 por ciento a 0.1 por ciento.

“La encuesta nos da mucha orientación de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que la campaña que hemos hecho contra el fentanilo (...) ha sido muy buena”, declaró.

Sheinbaum Pardo atribuyó estos resultados a las estrategias de prevención implementadas en escuelas y medios de comunicación desde la administración anterior.

Otro hallazgo relevante de la Encodat 2025 fue el incremento en el uso de vapeadores entre los jóvenes, cifra que se duplicó al pasar del 1.1 por ciento en 2016 al 2.6 por ciento en 2025.

Además, el estudio evidenció que la población de 12 a 17 años concentra mayores vulnerabilidades en materia de salud mental, con un comportamiento suicida superior al observado en adultos.

Para concluir, Sheinbaum Pardo adelantó que en 2026 la campaña nacional de prevención se enfocará en combatir el uso de metanfetaminas debido a su tendencia al alza.

Por su parte, el Secretario de Salud apuntó que se monitorea el consumo de opioides y recordó medidas regulatorias recientes, como la obligatoriedad de la receta médica para la venta de tramadol.