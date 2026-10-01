Aumenta ‘Rachel’ a huracán categoría 3 frente al Pacífico mexicano

El huracán Rachel se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson este 1 de octubre, con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, mientras provoca afectaciones en las costas del Pacífico mexicano y motivó el cierre de puertos en tres entidades.

Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes, el ciclón se localizó a 390 kilómetros al sur de Baja California Sur y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Precisó que los vientos máximos sostenidos aumentaron a cerca de 195 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, y pronosticó un fortalecimiento adicional para el 2 de octubre de 2026, antes de un debilitamiento gradual durante el fin de semana.

El NHC previó que las lluvias intensas y los vientos continuarán afectando durante el fin de semana a Baja California Sur, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

La Secretaría de Marina ordenó el cierre de puertos en Colima, Nayarit y Jalisco ante el avance del ciclón.

La dependencia federal cerró a la navegación mayor los puertos de Manzanillo, Colima, y San Blas, Nayarit, mientras que en Puerto Vallarta, Jalisco, restringió la navegación menor.

“Rachel” se convirtió en el segundo ciclón de su tipo que impacta al Pacífico mexicano en menos de una semana, tras los efectos de “Polo”, sistema que alcanzó la categoría 5 y mantuvo bajo vigilancia a municipios de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

El NHC había identificado a “Rachel” como la decimoséptima tormenta con nombre de la temporada en la cuenca del Pacífico oriental al alcanzar la categoría de tormenta tropical el 27 de septiembre de 2026, cuando se desplazaba al oeste-noroeste y se preveía que su núcleo pasara al sur de las costas del sur de México.

El cierre de puertos permanecerá sujeto a los reportes que emitan el NHC y las autoridades mexicanas conforme evolucione la trayectoria del sistema hacia el noroeste del País.