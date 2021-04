MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque no mencionará a partidos políticos, debido a las restricciones por la veda electoral, no se quedará callado “si están repartiendo despensas para comprar votos”.

”No voy a decir partidos: voten por este o por otro. Si están repartiendo despensa eso sí lo voy a decir porque voy a defender la democracia. Deben haber elecciones limpias y libres”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

”Hablo del conservadurismo porque no tiene partido, es visible. Es un pensamiento que ha existido cada vez que hay cambios, transformaciones. Hay movimientos reaccionarios, que se oponen que reaccionan y el conservadurismo existe en México y en el mundo [...] Depende de lo que se trate [ejercerá su derecho de réplica]: si los medios siguen, como lo han hecho, cuestionándonos, casi todos, pues yo voy a estar aclarando”, dijo el mandatario nacional.

El político tabasqueño comentó que “el que hace fraude, entrega despensas, compra votos puede ir a la cárcel sin derecho a fianza” y señaló, también, que “todos debemos ayudar para que haya democracia y cuidar que el uso del dinero, no solo del presupuesto sino el que pueda tener como origen la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco”.

”Sí tenemos todos que cuidar que las elecciones sean limpias, sean libres y que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido a ningún candidato que no se repartan migajas ni dádivas [...] Hay que dejar a la gente en libertad, que la gente vote por el candidato por el partido que quiera por lo que le dicte su conciencia y que se acabe la manipulación, que se acabe el fraude electoral”, manifestó López Obrador.

Asimismo, el presidente de la República anunció que por veda electoral, en las conferencias de prensa matutinas en Palacio Nacional o actos públicos, se suspenderá la presentación de videos sobre los avances de las obras que realiza el Gobierno Federal.

Pero según lo dicho por el mandatario nacional, sí se podrá informar y hablar respecto a otros temas generales, como corrupción, salud y seguridad, durante el tiempo que duren las campañas previas a las elecciones del próximo 6 de junio.

Cada lunes, al inicio de las conferencias de prensa matutinas, el Gobierno Federal presenta los avances de las obras del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de la Refinería de Dos Bocas y del tren interurbano México-Toluca.

La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó criterios según los cuales los servidores públicos -incluyendo al Presidente de la República- pueden dar conferencias de prensa, pero deben abstenerse de difundir propaganda gubernamental o información que incida en las preferencias electorales de la ciudadanía, como la de valorar positivamente a algún gobierno.

Los magistrados de TEPJF coincidieron en que las conferencias de prensa matutinas presidenciales son un ejercicio de Gobierno “novedoso”, que incluye temas de interés general, datos, estadísticas, preguntas y respuestas, por lo que es difícil considerar que todo lo dicho ahí constituye propaganda gubernamental.

El pasado 23 de marzo, el Presidente López Obrador, junto a 29 gobernadores (excepto Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa, y Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco, quienes no acudieron al evento) y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmaron el ‘Acuerdo Nacional por la Democracia’.

En el evento privado también hubo breves intervenciones de la mandataria de Sonora y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, y la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero Dávila.

En la ceremonia -que sólo duró 30 minutos- López Obrador les pidió a los gobernadores que no se metan en los procesos electorales, que no intervengan a favor de ningún candidato o partido político, y que tampoco se use el presupuesto público para apoyar campañas electorales.

En el evento realizado en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, también estuvieron presentes el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), José Agustín Ortiz Pinchetti.