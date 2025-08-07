‘Aunque tengan recursos, eviten lujos’, dice Alcalde a Andy y otros líderes de Morena

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, advirtió que aunque los líderes de dicho partido político tuvieran recursos económicos, debían evitar lujos, porque pertenecían a un movimiento que debería poner el ejemplo.

El 5 de agosto, Andrés Manuel López Beltrán, uno de los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y Secretario de Organización de Morena, acusó que sus “adversarios y los hipócritas conservadores” lo espiaron mientras se encontraba vacacionando en Tokio, Japón.

”Sí es importante, sobre todo por el ambiente que se genera y la campaña que se quiere generar, que nosotros reforcemos la idea de que nuestros dirigentes tienen, aunque tengan los recursos para ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, dijo Alcalde Luján, durante una conferencia de prensa llevada a cabo en Morelos.

Sin embargo, la dirigente nacional Morena negó que el viaje de López Beltrán a Japón hubiera afectado la imagen del partido.

Al ser cuestionada respecto a que el hijo de López Obrador justificó su descanso, luego de “extenuantes jornadas de trabajo”, indicó que no existía comparativa con la oposición.

Tras enlistar las diversas políticas públicas y programas de la autodenominada “cuarta transformación” y negar que los viajes de López Beltrán se hubieran hecho en aeronaves del Gobierno y con costo al erario, como dijo que ocurría en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo que el movimiento estaba firme.

”La gente tiene claridad en que somos muy distintos [a la oposición] y aquí hay un proyecto para la gente y tenemos una Presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo], con una autoridad moral y un liderazgo que, por muchas campañas de desprestigio que intenten hacer, pues no van a debilitar el proyecto, porque el proyecto está anclado y está anclado allá abajo y con la gente”, enfatizó Alcalde Luján.

”Por eso nosotros vamos a seguir con el tema organizativo, porque todos nuestros liderazgos deben estar con la gente, abajo, resolviendo los problemas de abajo”, respondió en ausencia de López Beltrán, quien no había acudido a las giras de organización seccionales del partido, desde que iniciaron las mismas.