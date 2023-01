La jueza de control Martha Santiago Sánchez invalidó la resolución dictada a favor de Juan Antonio Vera Carrizal -ex Diputado local en Oaxaca por el PRI-, presunto autor intelectual de la agresión con ácido que sufrió la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, para que continuara su proceso en prisión domiciliaria.

La juzgadora resolvió la medida cautelar de prisión preventiva contra el político y empresario, por lo que Vera Carrizal permanecerá recluido en el Centro Penitenciario Varonil de San Francisco Tanivet, ubicado en el municipio de Tlacolula de Matamoros.

En su determinación, Santiago Sánchez respondió a un juicio de apelación y dejó sin efecto la determinación del juzgador Teódulo Pacheco Pacheco, con lo que el ex Diputado, acusado del delito de tentativa de feminicidio, ya no será trasladado a un domicilio particular para cumplir un arraigo domiciliario, donde existía la posibilidad de fuga y un riesgo para la integridad de la víctima.

La juzgadora también consideró que no existían las condiciones para realizar el traslado, ni para cumplir con la vigilancia y custodia del imputado en su domicilio particular, ya que el Gobierno del Estado respondió que no tiene el número de elementos que se requieren para cumplir la misión, ya que serían desatendidas las tareas de seguridad en favor de la población.

Por ello, el imputado deberá permanecer en prisión preventiva justificada en el penal de San Francisco Tanivet, hasta que existan las condiciones para realizar su posible traslado.

Con el fallo y cambio de nueva cuenta de medida cautelar, quedó sobreseído un posible desacato judicial por parte del Gobierno de Oaxaca, que pidió al Poder Judicial estatal, no permitir que Vera Carrizal abandonara la cárcel.

El ex Legislador aún tendrá que esperar la conclusión del proceso penal instaurado en su contra, donde aún falta que se dicte sentencia por los delitos que cometió en agravio de Ríos Ortiz.

“Se tiene que quedar en prisión preventiva, nosotros lo tomamos como una especie de suspensión de la determinación del juez inicial [...] Iremos cumpliendo, en la medida de las posibilidades, lo que había determinado la autoridad judicial. Ahorita se hizo una especie de suspensión, entonces nosotros acataremos esa decisión”, dijo Geovany Vásquez Sagrero, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca, en un mensaje a medios.

El funcionario estatal negó que la Administración encabezada por el Gobernador Salomón Jara Cruza haya cometido un desacato judicial en la primera resolución dictada por el juez Teódulo Pacheco Pacheco, ya que sólo se justificó que no había elementos disponibles de parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca.

Ello para cumplir la medida de resguardo y trasladado, independientemente de que se argumentó que el lugar donde Vera Carrizal cumpliría el arraigo, no reunía las condiciones de seguridad que se requerían para evitar la fuga del imputado, quien argumentó que padecía Párkinson y neurosis.

“Un juez federal había ordenado el traslado [...] pero en la noche recibimos otra notificación donde un juez local dice ‘suspendemos’. Ahí que ellos tomen el acuerdo correspondiente [...] Anoche fuimos notificados de un acuerdo que dicta una jueza también del fuero común, que entiendo no fue el mismo juez”, agregó Vásquez Sagrero.

“Pero hay una jueza que emite un acuerdo, en este acuerdo considera lo que le dijo a la Secretaría de Seguridad Pública, que por el momento también queda suspendida esa orden que nos habían dado como Ejecutivo. Hay un nuevo acuerdo y nosotros estamos en espera”, insistió.

“Se recibió una notificación a Seguridad Pública, por parte de un juez federal, por que ellos promovieron [la defensa de Vera Carrizal], un amparo contra la omisión de trasladarlo, y en ese amparo nos dijeron que teníamos 24 horas, que sería hoy, para hacer el traslado y cumplir lo que dijera el juez, pero esa fue ya una orden de un juez federal que se recibió a través de un juicio de amparo, una suspensión provisional”, detalló.

Además, aclaró que en dicha caso había un litigio entre la defensa de Vera Carrizal y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con el juez Pacheco Pacheco, donde el Gobernador no tiene parte y por ello, a diferencia de otros tiempos, Jara Cruz no interferiría a favor o en contra de los involucrados.