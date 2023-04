Hasta este lunes se encontraban detenidos y sujetos a proceso penal los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T.; Daniel G.Y., y Gloria Liliana R. G.; también el guardia de seguridad privada, Alan Omar P.V; y el migrante de Venezuela, Jeison Daniel C.R.

¿QUÉ DESATÓ LA TRAGEDIA? HABLAN PERSONAS DETENIDAS

La agente federal migratoria, Gloria Liliana, señaló ante el Ministerio Público de la Federación que el día del incendio, el pasado 27 de marzo, ella se encontraba en la estación migratoria del INM a cargo de unas 15 mujeres migrantes y aproximadamente a las 9 de la noche los hombres migrantes se “empiezan a poner inquietos”, gritando que querían salir y tomar agua, de acuerdo con fuentes de información y documentos consultados por La Verdad.

La agente migratoria también señaló que ella avisó de esa situación al representante local del INM, Daniel G.Y., quien ahora es uno de los detenidos. Ese funcionario dio la orden que llevaran unas jarras con agua a los extranjeros.

En esos momentos, Gloria Liliana se dio cuenta que empezaba a salir humo del área varonil y fue a ver qué estaba sucediendo, percatándose que era fuego.

Por lo que, aseguró, se comunicó al 911, después buscó a un compañero y este tomó un extintor y trató de apagar el fuego y ella empezó a sacar a las mujeres migrantes.

La ahora detenida también declaró que pidió ayuda a elementos de la Guardia Nacional y de Aduanas.

A su vez, el representante local noroeste del INM, Daniel G.Y., narró ante la autoridad federal que a las 9:30 de la noche del lunes 27 de marzo recibió una llamada telefónica de Gloria Liliana R.G., avisándole que en la estancia migratoria –en el área de hombres– varios migrantes estaban golpeando la puerta, la reja y habían colocado colchonetas para impedir la vista hacía el interior de esa área de detención.

El funcionario federal, Daniel, recibió una segunda llamada de parte de la agente migratoria indicándole que había un incendio en proceso. Él dio la orden, que entre los agentes migratorios federales y elementos de seguridad privada de la empresa Tank sofocaran el fuego.

Posteriormente Daniel G.Y. se comunicó con el contralmirante y titular de la Delegación en Ciudad Juárez del INM, Salvador González Guerrero, para informarle de la tragedia; también habló con un agente federal de Migración ahora detenido, Rodolfo C. de la T.; y con otra funcionaria federal, no identificada.

En su declaración inicial el detenido también señaló que las personas migrantes son encerradas bajo llave en calidad de presentados de manera temporal, es decir, en lo que se resuelve un procedimiento administrativo; y afirmó que a los migrantes no se les permite quedarse con ningún objeto flamable y que la revisión de los migrantes está a cargo del personal de seguridad privada.

Rodolfo C., de la T., manifestó ante la autoridad que, el lunes 27 de marzo, él recibió la guardia de la estación migratoria del INM a las 8 de la noche, permaneció en el sitio unos 40 minutos y posteriormente fue a llevar a dos adolescentes oriundos de El Salvador al albergue Nohemí.

También le dio a conocer a la autoridad investigadora que él regresó a las instalaciones federales como a las 9:20 de la noche cuando estaba saliendo humo del área varonil de detención y se dirigió a la entrada del inmueble, trató de entrar por la puerta trasera a buscar las llaves, pero el humo lo hizo retroceder pues no podía ver a más de un metro de distancia. Por lo que regresó a unas escalinatas, donde ya estaban sentadas varias mujeres migrantes quienes minutos antes habían sido sacadas.

Este funcionario federal afirmó que al ser ingresados al área de detención los migrantes se les hace una revisión corporal y de objetos y no se les permite quedarse con nada, todo les es retirado.

El acusado también reconoció que él era el responsable del área varonil, pero al salir se quedaba a cargo el supervisor de la empresa de seguridad privada; agregó que Gloria Liliana era la responsable del femenil.

El guardia de seguridad privada, Alan Omar P.V., indicó en una entrevista ministerial que la noche y día en que sucedió el incendio, él estaba a cargo de vigilar a las personas migrantes y cerca de las 9:50 de la noche los extranjeros empezaron a tapar la reja del área de detención.

También aseguró que les pidió a los migrantes que se calmaran, pero fue inútil pues tenían más de 10 horas sin agua, así como varias horas esperando comida y sin papel higiénico

Alan Omar afirmó ante la autoridad que él no contaba con llaves del área de detención; que sus funciones eran dar vigilancia perimetral y atender cualquier conflicto entre personas migrantes; precisó que a los guardias no les está permitido revisar a las personas migrantes pues eso le corresponde a Migración y agregó que al momento del siniestro buscó a funcionario federal que estaba de guardia, pero no lo encontró en su lugar.

Otro guardia de seguridad que también estuvo la noche del siniestro, señaló a las autoridades que ellos no tienen llaves del área de detención, no están capacitados para tratar con personas migrantes.

Sobre el migrante detenido no se conocieron datos de sus declaraciones ante la autoridad.