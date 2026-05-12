Autoridades de seguridad no investigan a Rocha Moya por presuntos nexos criminales: Harfuch

Las instituciones de seguridad pública del Gobierno de México no tienen alguna investigación abierta contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos vínculos con grupos criminales, informó Omar García Harfuch.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana insistió que de parte de las autoridades federales, nunca hubo indicios o conductas que permitieran establecer dichas colusiones, de las cuales acusó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.

“[Investigación] Por parte de nosotros no”, manifestó.

”No se detectó y no sólo eso, estuvimos operando todo lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, con resultados que ustedes conocen, que aquí se han informado.

En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad, no sólo para México, sino de responsabilidad compartida, también personas con extradición y nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades”, respondió García Harfuch.

Las posturas compartidas por el jefe policial, derivan de las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, contra el Gobernador con licencia de Sinaloa y nueve personajes, funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Sinaloa, de nexos con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

Dichos señalamientos incluyen facilidades para el trasiego de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como complicidades para las operaciones del grupo criminal en la región.