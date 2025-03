Autoridades federales decomisan 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas, anuncia Harfuch

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que autoridades federales realizaron un decomiso “histórico” de 10 millones de litros de diésel, en Altamira, Tamaulipas.

Según lo detalló en una publicación en su cuenta de X, en el operativo conjunto también se aseguraron un buque, 192 contenedores, 29 tractocamiones con remolque, armamento y vehículos.

El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República -a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada- y la SSPC, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

“En Altamira, Tamaulipas, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos. Esta acción es resultado de la coordinación del Gabinete de Seguridad y trabajos de inteligencia e investigación para combatir el tráfico ilegal de combustible en el país”, escribió García Harfuch.

“En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, en un histórico golpe al tráfico ilícito de hidrocarburos, las instituciones del Gabinete de Seguridad lideradas por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), llevaron a cabo una operación en el puerto de Tampico, Tamaulipas, que dio como resultado el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, así como de diversas armas y vehículos”, señaló el Gabinete de Seguridad, en un comunicado conjunto.

“El operativo se ejecutó tras realizar labores de inteligencia e investigación con el objetivo de desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburo. Con la información recabada se identificó un buque que arribó al puerto de Tampico el pasado 19 de marzo, presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, el cual fue interceptado. A su vez, se realizaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón, ambos en la ciudad de Altamira, Tamaulipas”, agregó el Gobierno Federal.

“Resultados de la operación: ⁠Se aseguró el buque, dentro del cual se incautaron dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa. ⁠En el terreno de una empresa de fletes, ubicado cerca de la carretera Camino Antiguo a Medrano, se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y seis tractocamiones sin remolque, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales”, detalló.

En el predio ubicado en el Libramiento se aseguraron 18 cartuchos de arma corta y documentación diversa. Este aseguramiento es resultado de las labores de inteligencia y colaboración interinstitucional, donde cada una de las instituciones involucradas desempeñó un papel clave para garantizar la seguridad nacional y el respeto al Estado de Derecho. Las acciones se realizaron en estricto apego a la legalidad, con pleno respeto a los derechos humanos, explicó.

El 28 de marzo, el mismo García Harfuch informó que elementos del Ejército y de la Marina aseguraron 8 millones de litros de hidrocarburo, contenedores, tractocamiones, remolques y motobombas en Ensenada, Baja California.

“En acciones para combatir el robo de combustible, el día de ayer en Ensenada, Baja California, elementos del Ejército @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, aseguraron aproximadamente 8 millones de litros de hidrocarburo, contenedores, tractocamiones, remolques y motobombas”, comentó.

“En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y derivado de labores de inteligencia e investigación, en el estado de Baja California, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), junto con Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de Seguridad Física de PEMEX y Protección Civil, ejecutaron una orden de cateo donde aseguraron cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo”, dijo el Gabinete de Seguridad, en un comunicado conjunto.

“Luego de recibir denuncias ciudadanas sobre un predio que era utilizado para el almacenamiento y manejo ilegal de combustible, ubicado en la autopista Rosarito-Ensenada, en el kilómetro 100, en la colonia El Sauzal, en el municipio de Ensenada, los agentes de seguridad se trasladaron al sitio para corroborar la situación. Los efectivos implementaron diferentes técnicas de investigación, con lo que recabaron datos de prueba que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden de cateo para intervenir el inmueble”, enfatizó.

Con la información obtenida se realizó un despliegue coordinado y en el lugar se hallaron 100 cajas tipo contenedor con hidrocarburo de 72 mil 800 litros de capacidad cada una, 46 remolques tipo cisterna, cada uno con 31 mil litros de hidrocarburo, 19 tractocamiones de diferentes modelos, 12 motobombas de diferentes capacidades, dos remolques tipo oficina, una cisterna con 4 mil litros de urea, con un estimado de 7 millones 944 mil litros de hidrocarburo, explicó.

El predio en el que fue localizado el combustible era arrendado por el empresario Gerardo Novelo Osuna, ex Senador del grupo parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, cuando fungió como suplente del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez- y hermano de Marco Antonio Novelo Osuna, ex Presidente municipal de Ensenada ,por el Partido Revolucionario Institucional.

A través de su cuenta en la red social Facebook, el ex legislador confirmó que el lugar era de su propiedad, pero se deslindó del ilícito. Asimismo, exhibió un contrato de arrendamiento, que databa desde octubre del 2005, con Luis Francisco Gutiérrez Orozco, también conocido como “El Gussy”.

“Por medio del presente, informo que el terreno ubicado en El Sauzal de Rodríguez es de mi propiedad. Dicho terreno fue rentado al Sr. Luis Francisco Rodríguez Orozco, conocido como ‘Gussy’, originario del municipio de Ensenada, mediante un contrato de arrendamiento. Para cualquier información adicional, quedo a su disposición”, escribió el ex senador, en una publicación que posteriormente eliminó.

El miércoles 26 de marzo de 2025, unidades de Protección Civil y Bomberos Municipal acudieron al lugar ubicado en la delegación El Sauzal, a un kilómetro de la caseta de cuota de ingreso al Puerto de Ensenada, debido a un derrame de hidrocarburo.