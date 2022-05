Autoridades federales y de Colima arrancan transición del sistema de salud estatal a

El secretario de Salud del Gobierno de México, Jorge Alcocer Varela; el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, firmaron este miércoles el acta de integración de la mesa de transición para la implementación y operación del Programa IMSS-Bienestar, a través del cual los servicios de salud del estado brindarán atención médica de calidad a la población sin seguridad social.

A través de este modelo de atención, los servicios de salud para no derechohabientes serán operados por IMSS-Bienestar en Colima y para esta transición se contará con médicas y médicos, enfermeros y enfermeras, así como especialistas que brindarán atención en el primer y segundo nivel.

El secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, señaló que con la firma del acta se cumple con el deber de transformar los servicios de salud de la entidad, para ofrecer atención médica oportuna a personas vulnerables, que es una prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, e indicó que la transformación del sistema de salud del país tiene como premisa la participación voluntaria de las entidades y del personal de salud, así como la continuidad de la prestación de los servicios, independientemente del avance del proceso.

En su mensaje, el director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que la concurrencia del gobierno federal, estatal, municipal, los Poderes Legislativo y Judicial, rectores de universidades, sector obrero y empresarial permitirá cumplir el artículo Cuarto de la Constitución y hacer realidad un Estado de bienestar desde el componente de salud.

Afirmó que hoy se tiene una oportunidad para cambiar la historia en la salud de las familias colimenses y que reciban atención médica por especialistas, abasto de medicamentos, equipamiento e infraestructura digna, “a eso venimos, a invitarlos a formar parte de este nuevo y esperanzador episodio de la vida pública nacional, estoy seguro que juntas y juntos vamos a emprender este camino”.

Zoé Robledo dijo que la etapa más importante en el proceso de transformación de los servicios de salud al programa IMSS-BIENESTAR es compartirle a la sociedad en qué consiste, a fin de implementar un modelo que durante más de 40 años ha proveído de atención médica a la población que vive en las comunidades más apartadas.

Resaltó que al cerrar las brechas en la contratación del personal se dará certeza y seguridad a las y los trabajadores, pues hay quienes durante años solo han recibido contratos eventuales.

“Quienes hoy tienen una seguridad laboral no deben de preocuparse, la van a mantener, no vamos a despedir a nadie, y quien diga lo contrario, lo invito a que me explique a quién se ha despedido de Nayarit, en Tlaxcala o en los estados previos donde hemos estado haciendo este proceso”, expuso.

El director general del IMSS indicó que en el mes de octubre, de manera conjunta con la gobernadora Indira Vizcaíno, se realizó un diagnóstico de las principales necesidades de la entidad en cuatro dimensiones: infraestructura, equipamiento, cerrar brechas en la plantilla laboral y abasto de medicamentos.

Señaló que tras visitar 145 unidades de Primer Nivel, cinco hospitales de Segundo Nivel y un hospital de Tercer Nivel, se identificó que para reforzar la plantilla del personal se requieren 279 médicas y médicos, 373 en personal de Enfermería, 39 paramédicos, diversas necesidades en equipo y 19 acciones de infraestructura, con un monto de inversión de 533 millones de pesos.

INDIRA: MEJORARÁN SERVICIOS DE SALUD Y NO SE AFECTARÁ A PERSONAL

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, agradeció la presencia en Colima del secretario de Salud Jorge Alcocer, y el director del IMSS, Zoé Robledo. Expresó su alegría por el paso de los servicios de salud, a través del modelo IMSS-Bienestar, tras firmar el convenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Colima el 25 de febrero.

Aclaró que la rectoría queda en manos de la Secretaría de Salud Estatal, “pero con el paso que hoy estamos dando, iniciamos un camino para subsanar carencias en medicamentos, especialistas, así como infraestructura y equipamiento médico. Con el modelo IMSS-Bienestar vamos a modernizar nuestros hospitales, clínicas y centros de salud, dotándolos de infraestructura adecuada y equipamiento especializado”, abundó Indira Vizcaíno.

Celebró que con este nuevo esquema la falta de personal especializado para cubrir todos los turnos y guardias de fin de semana quedará atendida, “queremos que nuestro sistema de salud pueda ofrecer atención médica las 24 horas los 365 días del año sin pretexto alguno; además, habrá abasto suficiente de material de curación y medicamentos gratuitos; esto lo notarán las y los pacientes desde las primera semanas de operación del IMSS-Bienestar”, dijo.

La gobernadora de Colima reiteró las palabras del presidente López Obrador, en el sentido de que con esta transición a IMSS-Bienestar, no habrá ninguna incertidumbre laboral, sino todo lo contrario: se dará certeza al personal médico que por muchos años ha trabajado bajo contratos temporales; “en este proceso, les cuidaremos, acompañaremos y protegeremos sus condiciones laborales y derechos; por eso hoy festejamos con alegría este arranque” y reconoció que en las instituciones públicas del sector salud es donde se puede ver con mayor claridad las necesidades más sensibles de la población.

La secretaria de Salud estatal, Janeth Espinosa Mejía, agradeció al gobierno federal hacer equipo con la administración estatal y tener en mente la urgencia de mejorar el sistema de salud del estado de Colima, a través de más medicamentos, más doctoras, doctores y personal de salud, así como más y mejores instalaciones y servicios médicos. “Siento profunda tranquilidad de contar con el acompañamiento del Gobierno de México, para ofrecer a la población colimense, los servicios de salud que todas y todos nos merecemos”.