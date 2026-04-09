Autoridades inhabilitan túnel clandestino de 79 metros en Nogales rumbo a Estados Unidos

El 9 de abril de 2026, el Gabinete de Seguridad de México informó que una operación coordinada de inteligencia permitió inhabilitar una galería subterránea clandestina de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad, localizada en la colonia Centro de Nogales, Sonora, con orientación hacia territorio estadounidense.

En el operativo fue detenida una persona presuntamente vinculada a actividades de contrabando y tráfico de personas, y se aseguraron 21 cartuchos útiles de arma de fuego.

La intervención se realizó mediante una orden de cateo autorizada por un Juez de Control, quien la otorgó con base en los elementos de prueba recabados a través de vigilancias fijas y móviles.

La acción fue ejecutada de manera conjunta por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora.

El túnel fue descrito por las autoridades como una excavación irregular de carácter rústico, sin salida habilitada hacia el exterior en el momento del hallazgo, lo que indica que la estructura se encontraba en proceso de construcción.

Según el comunicado del Gabinete de Seguridad, el inmueble en el que se localizó la galería era utilizado por una célula delictiva para operaciones de contrabando y tráfico de personas.

La identidad de la persona detenida no fue revelada, aunque las autoridades la señalaron como integrante de un grupo criminal con operaciones en la región fronteriza de Sonora.

El inmueble quedó bajo resguardo del Ministerio Público federal, que continuó con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades señalaron que acciones de este tipo debilitan las capacidades logísticas de los grupos delictivos y refuerzan la seguridad en la franja fronteriza sonorense.

En enero de 2025, autoridades de Estados Unidos clausuraron un túnel de aproximadamente 40 metros bajo el lecho del río Bravo, en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, presuntamente operado por el grupo delictivo conocido como “La Línea”.