A un mes de que el huracán Otis azotó la costa de Acapulco, Guerrero, las autoridades responsables de la búsqueda y rescate de las y los desaparecidos han omitido incluir sus nombres y datos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), lo que se considera como una falta administrativa grave.

Pese a que las autoridades se niegan a entregar una lista oficial en la que se identifique a las personas desaparecidas por el huracán, Animal Político pudo constatar que en 24 de los 30 casos oficialmente reconocidos por el Gobierno Federal, ni las comisiones Nacional o local de Búsqueda ni la Fiscalía General del Estado de Guerrero han subido los datos de las personas que se encuentran como desaparecidas o no localizadas a la lista oficial de víctimas.

Se trata de Marco Antonio Franco Cipriano, Leonardo Leiro Cabañas y David Pérez, que iban a bordo del yate el Tourbillon; Demetrio Felipe Morales y Rubén Torres Campos del yate Sereno; Gustavo Hurtado Carranza de la embarcación Bacchus y Axel Pérez Rivera que laboraba en el embarcadero en el fraccionamiento El Guitarrón.

También Abigail Andrade Rodríguez, Ulises Díaz Salgado, Alejandro Sandoval Ugarte y Fernando Parra Morales del yate Litos; Eduardo Martínez Leyva y Sergio Martínez Durán, trabajadores de las embarcaciones Perla 1 y Perla 2, respectivamente; así como Ulises Castillo Hernández, pescador del cayuco denominado Valeria Abigail, y Osbel Rogelio Melo Atala, de la embarcación tipo draga San Ignacio.

Marco Antonio Chávez Domínguez y José de Silverio García del yate Mar Azul; María Hilaria Delgado Valdovinos y los menores de edad Luis Alberto López Sarabia y Luis Sebastián Herrera Delgado del yate Rosemary Cristine; José Ángel Gil Murga del yate Sir Lady; Moisés Andrés Martínez Hernández de la embarcación La Vagancia o Pablo Gerónimo Ramírez Mercado de la embarcación Pelágico.

Tampoco fue registrado José Federico Gómez Ortiz, del yate Aca Rey, cuyo cadáver ya fue encontrado, a 22 días de Otis, en la Costa de Acapulco, entre un cementerio de lanchas y yates, mientras los familiares de desaparecidos exigían a las autoridades reforzar las labores de búsqueda.

Falta administrativa grave, omisiones de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas

De acuerdo con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre las responsabilidades que las autoridades primarias tienen para la búsqueda inmediata de personas está realizar una entrevista inicial con familiares o testigos de la desaparición, así como registrar en el RNPDNO datos como nombre completo y apodos usuales, dirección de domicilio o centro de trabajo, rutinas, fotografías recientes, señas particulares, último contacto, vestimenta, fecha de nacimiento y edad, género, ocupación, entre otros.

La base de datos concentra la información de todas las personas que están siendo buscadas en México, sin importar dónde, cómo o ante qué autoridad se hizo el reporte.

“Los recursos necesarios para realizar la carga de información a un sistema informático (computadora, corriente, conexión a internet) pueden no estar disponibles, pero esto no debe ser obstáculo para que una entrevista se realice. Las personas entrevistadoras deben tener suficiente familiaridad con la información que es necesario obtener en las entrevistas como para realizarlas sin disponer de un formulario o una computadora. También deben ser capaces de registrar la información en los medios a la mano (libretas, grabadoras, etc.), a la espera de un momento en que la carga en el sistema sea posible”, señala.

Además, agrega que “ninguna información que las personas entrevistadas proporcionen debe quedar sin registrar” y que las personas servidoras públicas solicitan información para orientar la búsqueda, “pero absolutamente nada de lo que obtengan puede ser usado como base para negarse a registrar y buscar diligentemente a la persona desaparecida o no localizada”.

Pero el pasado 17 de noviembre, en un cuarto repleto de archivos y cajas de cartón, el fiscal Juan Daniel Cerillo Huerta, encargado de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas desaparecidas en el estado de Guerrero respondió “la bronca no es conmigo, estamos haciendo todo lo que se puede” ante el enojo de familiares de marineros desaparecidos.

“Nosotros como fiscalía investigamos delitos y ese es nuestro trabajo. No tenemos equipo para lanchas, buzos, no tenemos nada de eso y aparte que no nos corresponde”, dijo el fiscal, en un escritorio colocado en medio de un cuarto sucio, a 23 días del paso del huracán Otis.

Pero el fiscal especializado se equivoca. De acuerdo al artículo 43 de la Ley General de Desaparición, se considera como grave el incumplimiento injustificado o la actuación negligente de las autoridades ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas desaparecidas y no localizadas, entre ellas incluirlas en el RNPDNO, por lo que el incumplimiento de los procedimientos establecidos en el Protocolo Homologado son considerados a su vez como una falta administrativa grave.

La familiar de una de las cuatro personas desaparecidas del yate Litos aseguró que la molestia de los presentes era por la actuación de la Marina, “que nos están cortando el acceso, la comunicación y se están restringiendo y se están cerrando cuando ellos son los responsables de búsqueda y rescate”.

“O sea, le vuelvo a repetir, la bronca no es conmigo. Estamos haciendo todo lo que se puede”, respondió el fiscal.