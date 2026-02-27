Autoriza Sheinbaum ingreso de 12 militares de EU para capacitar a la Sedena

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó el decreto que autoriza el ingreso a territorio nacional de 12 elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, con el propósito de participar en la capacitación de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La autorización, aprobada previamente por el Senado de la República, permite la presencia de los militares estadounidenses en territorio mexicano durante 139 días.

Los elementos aterrizaron este 27 de febrero en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, y retornarán al país norteamericano el 15 de julio próximo desde la Base Aérea Militar de Cozumel, en Quintana Roo.

Según el decreto, la delegación ingresó con armamento y fue trasladada a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Las actividades de capacitación se llevarán a cabo en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, en Temamatla; en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, en San Miguel de los Jagüeyes, y en la Base Aérea Militar de Cozumel.

El decreto también establece que la Sedena deberá rendir un informe al Senado respecto a los resultados obtenidos, dentro de los 30 días naturales posteriores a la conclusión de las actividades de adiestramiento conjunto.