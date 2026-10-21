$!Avalan tipificar reclutamiento forzado de personas con penas de 15 a 25 años de prisión

Aunque no haya amenazas ni violencia, reclutar a una niña, un niño o un adolescente para grupos criminales será considerado reclutamiento forzado, según la reforma que la Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad y envió al Senado.

“Todo reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se entenderá y sancionará como reclutamiento forzado”, establece el dictamen, avalado en lo general y lo particular con 419 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, que contempla penas de 15 a 25 años de prisión por esa conducta y agravantes que permiten incrementarlas hasta en una mitad.

Los cambios incorporan un capítulo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para castigar a quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas para grupos delictivos, la delincuencia organizada o las actividades previstas en la ley federal contra esta última.

El proyecto establece una pena base de 10 a 20 años de prisión y de cinco mil a 50 mil días multa por reclutamiento, sin importar si la captación ocurre directamente o mediante intermediarios, por medios impresos, electrónicos o cualquier otro, con engaño o sin él.

Cuando se utilicen amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, el reclutamiento se considerará forzado y la sanción será de 15 a 25 años de prisión, además de 10 mil a 80 mil días multa, mientras que en los casos contra menores de edad no será necesario que concurran esas circunstancias para darle ese carácter.

Las penas podrán aumentar hasta en una mitad cuando las víctimas pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, se encuentren en situación de movilidad humana o sean sometidas a lesiones, tortura, violencia sexual, privación de la libertad o tratos crueles para cometer el reclutamiento forzado.

El incremento también se contempla cuando el responsable haya pertenecido a corporaciones de seguridad pública o a la Fuerza Armada Permanente, o utilice información o capacitación obtenida al trabajar en seguridad privada, así como cuando la persona reclutada tenga formación, profesión, habilidades o conocimientos especializados.

Para los servidores públicos que cometan el delito, el proyecto prevé además la destitución y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, hasta por un periodo igual al de la condena, que comenzará a contarse una vez cumplida la pena de prisión.