Avanza acuerdo comercial con EU, afirma Sheinbaum tras llamada con Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó desde Irapuato, Guanajuato, que sostuvo una conversación telefónica con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que la posibilidad de un acuerdo entre ambos países avanzaba de manera favorable.

Precisó que la llamada ocurrió el 16 de septiembre y que estaba programada con anticipación.

Explicó que ambos conversan con frecuencia sin hacerlo público, debido al avance de las negociaciones en materia comercial.

“Sí hablamos con el Presidente Trump el miércoles. Es una llamada que se tenía programada. Muchas veces hablamos entre el Presidente Trump y su servidora, sin darlo a conocer porque pues vamos avanzando en los temas comerciales", afirmó Sheinbaum Pardo.

En la conversación participaron Roberto Velasco Álvarez, Secretario de Relaciones Exteriores, y Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía.

Sheinbaum Pardo indicó que todavía no era posible ofrecer información detallada ni realizar un anuncio formal respecto a los acuerdos alcanzados.

“No podemos dar todavía una solución o una información, un anuncio ya formal. Lo que sí puedo decirles es que vamos avanzando, avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos”, declaró.

Calificó la llamada como positiva y reconoció que en ella se concretaron algunos acuerdos, aunque aclaró que estos se darán a conocer hasta que exista un acuerdo final entre ambos gobiernos.

“Fue muy buena llamada, llegamos a unos acuerdos pero hasta que no esté el acuerdo final no podríamos darlo a conocer”, sostuvo.

La comunicación entre ambos mandatarios se inscribe en el proceso de negociación comercial entre México y Estados Unidos, cuyo resultado definitivo será anunciado por el Gobierno de México una vez que concluyan las conversaciones.