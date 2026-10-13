Avanza en comisión la Ley de Ingresos 2027, con deuda por $1.7 billones

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027, que proyecta 9.16 billones de pesos de ingresos presupuestarios y un techo de endeudamiento interno por 1.7 billones de pesos.

El dictamen se avaló en lo general con 28 votos a favor y 8 en contra, y fue turnado al pleno.

El proyecto contempla ingresos totales por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos.

De ese monto, 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos corresponden a impuestos y 702 mil 564.7 millones de pesos a cuotas y aportaciones de seguridad social.

Por la vía de derechos, prestación de servicios y venta de bienes se estima captar 1.4 billones de pesos, y por endeudamiento externo se podría disponer de 13 mil 500 millones de dólares.

Los ingresos por recaudación de impuestos equivalen a 23.2 por ciento del Producto Interno Bruto y representan un crecimiento real de 1.7 por ciento respecto a lo aprobado para 2026.

Los cálculos de ingresos para 2027 consideran un crecimiento económico de entre 1.5 por ciento y 2.5 por ciento, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar, una tasa de interés de 6.0 por ciento y un precio de la mezcla mexicana de petróleo de 61.8 dólares por barril, en línea con las expectativas del mercado.

Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que el objetivo del dictamen es asegurar los recursos para el desarrollo económico y social mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la eficiencia administrativa y el combate a la evasión y la elusión fiscal.

Entre las nuevas medidas destaca el establecimiento de tasa de 0 por ciento del Impuesto al Valor Agregado a las enajenaciones de librerías, para homologar su tratamiento con el de las casas editoriales y permitirles el acreditamiento del impuesto, ya que actualmente se encuentran exentas sin esa posibilidad.

La discusión en lo general estuvo marcada por los reclamos de la oposición respecto al aumento del endeudamiento.

El Diputado del PAN Federico Döring Casar acusó que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo registra el mayor endeudamiento del País en sus primeros tres años de Gobierno.

“Vamos a votar en contra porque han endeudado al País como nadie en la historia de México y lo han endeudado para cosas ilegales que no tienen fuente de repago”, expuso.

Döring Casar comparó las cifras con las de administraciones anteriores.

“Con Enrique Peña Nieto fue de 2.74 billones, con Felipe Calderón, de quien tanto hablan y no le aprenden lo suficiente, fue 1.5 billones, Vicente Fox fueron 690 mil millones. Con Claudia Sheinbaum la deuda llegará a 3.87 billones de pesos en sus primeros tres años”.

El Diputado del PRI Jericó Abramo Masso advirtió que el endeudamiento solicitado se destinará a completar el gasto corriente del Gobierno y no a la construcción de obra pública, al contrastar el techo de deuda de 1.7 billones de pesos con los 980 mil millones de pesos considerados para infraestructura.

“Mientras no rediseñe su esquema de gasto y fortalezca la inversión cada año, van a tener que seguir usando la tarjeta de crédito, estamos pidiendo prestado para comprar la despensa, en palabras llanas”, expresó.

Tras la votación en lo general, los legisladores procedieron a la discusión de las reservas presentadas.

Una vez que el pleno apruebe las reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley de Ingresos será discutida en la sesión del 13 de octubre de 2026.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que la deuda pública pasará de 54 por ciento del PIB en 2026 a 55 por ciento en 2027.

Según cálculos de la dependencia, un aumento de 100 puntos base en la tasa de interés elevaría el costo financiero de la deuda en 37.9 mil millones de pesos.