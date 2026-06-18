Avanza registro de Somos México como partido político

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó validar presuntas afiliaciones de Morena duplicadas con Somos México −que avanza para ser reconocido como partido político nacional y participar en las elecciones de 2027− por falta de documentación.

La decisión de los magistrados electorales fue unánime, por lo que rechazó el recurso interpuesto por Morena al considerar que el partido no presentó cédulas originales de afiliación en físico.

De las 93 mil 742 afiliaciones reclamadas, el TEPJF instruyó al INE analizar únicamente mil 913 formatos con firma autógrafa original y las afiliaciones digitales con las que exista coincidencia y que consulte a las personas ciudadanas en qué organización o partido político desean continuar afiliadas.

Al respecto, el presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que la resolución, que se había postergado en cuatro ocasiones, “es un gran paso para que Somos México se convierta en partido político nacional”.

El viernes 19 de junio, el INE resolverá temas de fiscalización y el 25, deberá votar qué organizaciones obtienen registro y convertirse en partido político.